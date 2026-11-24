سازمان تأمین اجتماعی از ابلاغ دستور پرداخت حقوق کامل به زنان بیمه‌شده در طول ۹ ماه مرخصی زایمان خبر داد؛ همچنین مدت مرخصی زایمان مادران دارای فرزند دوقلو از ۹ ماه به یک سال افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با تأمین منابع مالی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، دستور پرداخت حقوق کامل به زنان بیمه‌شده در طول ۹ ماه مرخصی زایمان به تمامی واحد‌های اجرایی ابلاغ شده است.

پیش از این، میزان پرداختی به مادران در دوران مرخصی زایمان معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه بود که بر اساس دستور جدید، به حقوق کامل افزایش می‌یابد.

همچنین مدت مرخصی زایمان مادران دارای فرزند دوقلو از ۹ ماه به یک سال افزایش خواهد یافت.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۸۳ هزار سند مرخصی زایمان صادر و حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت این موضوع پرداخت شده است.

مادران مشمول برای ثبت درخواست می‌توانند به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir مراجعه و از مسیر «بیمه‌شدگان، حمایت‌های کوتاه‌مدت و پرداخت مبلغ ایام مرخصی زایمان» درخواست خود را ثبت و مدارک پزشکی را بارگذاری کنند.