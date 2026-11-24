به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی‌فرد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان گتوند، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ الغدیر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سارق سابقه دار را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد و مقادیری از اموال مسروقه نیز از او کشف شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.