عیادت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به همراه جمعی از معاونان خود، از مأموران انتظامی مجروح در حادثه بلوار امامت مشهد عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، در جریان این دیدار حسن همتی فر، دادستان مرکز استان ضمن ابراز همدردی و قدردانی از فداکاری و مجاهدت نیرو‌های مخلص انتظامی در مسیر حفظ نظم و امنیت شهر بر حمایت بی‌قید و شرط دستگاه قضایی از مأمورانی که در اجرای قانون با آسیب مواجه می‌شوند، تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت اقدامات مجرمانه صورت گرفته در بلوار امامت، تصریح کرد: هرگونه حمله به مأموران انتظامی، ایجاد اخلال در نظم عمومی و رفتار‌های غیرقانونی که امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهند، خط قرمز دستگاه قضایی است. مرتکبان این اقدامات، چه در مقام اجرا و چه در مقام دستور، با اشد مجازات‌های قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.

دادستان مرکز خراسان رضوی، همچنین با تأکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع، خواستار تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده حادثه بلوار امامت و شناسایی تمامی عوامل دخیل، از جمله آمران و مباشران این اقدامات شد تا عدالت به سرعت اجرا شود.