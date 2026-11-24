پیکر چهره ماندگار فیزیک ایران پس از طواف در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و اقامه نماز برای تشییع و خاکسپاری به اصفهان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر زنده‌یاد استاد دکتر مهدی گلشنی، صبح امروز با حضور جمعی از مردم، طلاب و علما بر گرد ضریح مطهر حرم حضرت فاطمه معصومه (س) طواف داده شد و پس از آن آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید در صحن امام هادی (ع) حرم مطهر بانوی کرامت، بر پیکر این استاد برجسته فلسفه علم نماز خواند.

قرار است پیکر استاد گلشنی در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شود.

زنده‌یاد استاد دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک ایران، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از پیشگامان فلسفه علم در کشور، پس از عمری تلاش و علم اندوزی، ۳۰ آبان در سن ۸۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.