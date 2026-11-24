به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، معاون عمرانی شهرداری بجنورد با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه میدان خرمشهر، از ادامه عملیات اجرایی این طرح تا پایان بهار سال ۱۴۰۶ خبر داد و انتقال تأسیسات زیربنایی را از مهم‌ترین دلایل بروز مشکلات و انسداد‌های مسیر در محدوده اجرای پروژه عنوان کرد.

نیکبخت با اشاره به مشکلات ترافیکی ایجادشده در محدوده میدان خرمشهر گفت: بخشی از دشواری‌های تردد شهروندان در جریان اجرای این پروژه، به ضرورت جابه‌جایی و انتقال تأسیسات زیربنایی از جمله شبکه‌های آب، برق و گاز بازمی‌گردد؛ موضوعی که انجام آن برای پیشبرد عملیات عمرانی ضروری بوده و در برخی مقاطع موجب انسداد مسیر و ایجاد محدودیت برای رانندگان شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین برای کاهش بار ترافیکی منطقه، گفت: مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان در نظر گرفته شده است. مسیر چرمغان و صداوسیما از جمله راه‌های پیش‌بینی‌شده برای عبور و مرور هستند و در محدوده خیابان شانزده‌متری اول و دوم نیز مسیر‌هایی برای تردد وجود دارد که شهروندان می‌توانند از آنها استفاده کنند.

معاون عمرانی شهرداری بجنورد همچنین درباره ساعات فعالیت پیمانکار و ضرورت تسریع در اجرای پروژه با توجه به مشکلات ترافیکی موجود، از افزایش ساعات کاری در روز‌های آینده خبر داد.

به گفته وی، با برطرف شدن برخی مشکلات و فراهم شدن شرایط لازم، پیمانکار علاوه بر ساعات معمول روز، در ساعات بیشتری از شب نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا روند اجرای پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

بر اساس اعلام معاون عمرانی شهرداری بجنورد، عملیات اجرایی پروژه میدان خرمشهر تا پایان بهار سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت؛ پروژه‌ای که تکمیل آن می‌تواند در ساماندهی ترافیک این محدوده نقش مؤثری داشته باشد.

با این حال، تا زمان تکمیل طرح، مدیریت ترافیک، اطلاع‌رسانی مناسب درباره مسیر‌های جایگزین و افزایش ساعات فعالیت پیمانکار از جمله مطالبات مهم شهروندان برای کاهش مشکلات تردد در این محدوده است.