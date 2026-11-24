به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر نقش محتوای آموزشی در ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری گفت: تولید محتوا نباید تنها به بازنویسی کتاب درسی یا ارائه تمرین محدود شود، بلکه باید با توجه به اهداف برنامه درسی، ویژگی‌های سنی و شناختی دانش‌آموزان و نیاز‌های آموزگاران، یادگیری معنادار، جذاب و اثربخش را فراهم کند.

یداللهی خلاقیت، نوآوری، دقت علمی و توجه به کیفیت آموزشی را از اصول اساسی تولید محتوا دانست و بر استفاده از توان تخصصی آموزگاران و کارشناسان و رعایت استاندارد‌های طراحی آموزشی تأکید کرد.

وی طراحی و تولید درسنامه‌های استاندارد و جذاب آموزش قرآن برای پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی و تقویت مهارت‌های قرآنی، تعمیق انس دانش‌آموزان با کلام وحی و تسهیل یادگیری را ازاهداف این طرح دانست.