به مناسبت پاسداشت هفته بسیج و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهید قائد امت و شهدای والامقام جنگ رمضان، آیین غرس نهال با هماهنگی شورای فرهنگی و دینی شرکت آب منطقه‌ای کردستان روز سه شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ در محل سد قشلاق سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، پاسداشت هفته بسیج و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، آیین غرس نهال با هماهنگی شورای فرهنگی و دینی این شرکت و با همکاری و مشارکت رئیس بسیج ادارات استانداری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج و با حضور معاون حفاظت و بهره‌برداری و جمعی از مدیران، کارکنان و بسیجیان مخلص و ولایت‌مدار، شرکت آب منطقه‌ای کردستان، روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵، در محل سد قشلاق سنندج برگزار شد.

این مراسم نمادی از تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا، تداوم راه پرافتخار ایثار و مقاومت و پیوند عمیق فرهنگ بسیجی با حفظ و آبادانی طبیعت بود.

حاضران در این آیین با کاشت نهال‌های امید و زندگی، یاد و راه رهبر شهید و شهدای گران‌قدر را گرامی داشتند و بر عزم راسخ خود در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم تأکید کردند.

نهال‌ها می‌رویند، تا یاد شهیدان زنده بماند.