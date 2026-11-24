تفاهم‌نامه همکاری دوساله برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در صنعت ساختمان، میان انجمن شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران و انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین و راهکار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحول در صنعت ساختمان و ارتقای بهره‌وری پروژه‌های ساختمانی منعقد شده است.

بر اساس این توافق، دو انجمن در زمینه توسعه و به‌کارگیری راهکار‌های هوشمند برای کنترل و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، مدیریت زمان اجرای پروژه‌ها، ارتقای ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی همکاری خواهند کرد.

همچنین توسعه فناوری‌های دیجیتال و استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در فرایند‌های مختلف صنعت ساختمان، از محور‌های این همکاری اعلام شده است.

این تفاهم‌نامه به مدت دو سال اعتبار دارد و زمینه همکاری فعالان حوزه فناوری و صنعت ساختمان را برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت ساخت‌وساز هوشمند فراهم می‌کند.