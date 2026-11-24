مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از هدف‌گذاری برای افزایش ۲ برابری جمعیت معتکفان استان خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی، برای ترویج فرهنگ اعتکاف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام اصل‌نژادی در نشست هیئت‌های امنا، ائمه جماعات مساجد و مسئولان اعتکاف شهرستان تبریز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش آیین اعتکاف اظهار کرد: مشارکت بانوان در ترویج این آیین عبادی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید زمینه حضور و فعالیت بیشتر مردم در برنامه‌های اعتکاف فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و برنامه‌ریزی سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول، جمعیت معتکفان آذربایجان شرقی در سال جاری به ۲ برابر افزایش یابد.

حجت‌الاسلام احمد ذاکری، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی نیز از آمادگی مساجد استان برای میزبانی از معتکفان خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۰۱ مسجد در آذربایجان شرقی میزبان این آیین عبادی بودند و امسال نیز برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد مساجد میزبان در دستور کار قرار دارد.

وی تسهیل حضور معتکفان و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم را از محور‌های برنامه‌ریزی امسال عنوان کرد.

در این نشست همچنین جمعی از مسئولان مساجد برگزارکننده اعتکاف و فعالان این حوزه، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره ارتقای کیفیت برگزاری مراسم، بهبود امکانات و رفع نیاز‌های مساجد میزبان مطرح کردند.