وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، این هنر را آیینه تمام‌نمای ایستادگی و روایتگر آلام، امیدها و حماسه‌های مردم ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، بر نقش هنرهای نمایشی در ترویج صلح، مقاومت و امید تأکید کرد.

در بخشی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «در روزگارانی که هنر مقاومت در برابر ظلم و تاریکی معنا می‌یابد، تئاتر خیابانی آیینه تمام‌نمای ایستادگی است؛ هنری که پابه‌پای کوچه‌ها و میدان‌ها، پیام صلح، زندگی و صلابت را فریاد می‌زند.»

صالحی در این پیام با اشاره به شهدای جنگ و دانش‌آموزان مظلوم میناب و شهیدان لامرد، یادآور شد: کودکان و شهیدانی که زندگی و رؤیاهایشان در سایه شوم جنگ به خاطره‌ای دردناک بدل شد، اما اراده و همتشان مایه وحدت و همدلی ایران و معصومیتشان سند رسوایی جنگ‌افروزان شد.

وی همچنین هنرمندان تئاتر خیابانی را راویان امید برای فرداهای ایران دانست و جشنواره مریوان را فرصتی برای پاسداری از صلح و پایداری و ترویج نیکی‌ها و پاکی‌ها توصیف کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان، از تلاش هنرمندان و مردم مهمان‌نواز کردستان قدردانی کرد و برای برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این رویداد فرهنگی آرزوی موفقیت کرد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیری فاتح بادپروا، از سوم تا هفتم آذر در شهر مریوان در حال برگزاری است.