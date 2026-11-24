به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دیگه چه خبر» به کارگردانی تهمینه میلانی، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم درباره زندگی خواهر و برادر باهوشی به نام فرشته و عباس است. فرشته که دانشجوی ادبیات است از دانشگاه اخراج می‌شود و در یک انتشارات مشغول به کار می‌شود و برادرش که تخصص عجیبی در کامپیوتر دارد شروع به ساختن یک ربات می‌کند و اتفاق‌های جالبی رخ می‌دهد.

جهانگیر الماسی، ماهایا پطروسیان، دانیال حکیمی، پروین سلیمانی، فرزانه نشاطخواه، رشید اصلانی، حمید جبلی، جعفر بزرگی، زهره صفوی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بیست‌وهفتمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به دنیای شهره حقیقی، سفالگر و نقاش روی سرامیک، می‌پردازد، هنرمندی که ظرافت و دقت را در آثارش به زبان خاک و رنگ بیان می‌کند.

این قسمت بینندگان را به فضای خلاقانه‌ی هنرمندی می‌برد که از پیوند خاک و فرم، رنگ و نقش، ظروف و آثاری جان‌دار می‌آفریند. سرامیک در نگاه شهره حقیقی تنها ابزاری برای ساخت ظروف کاربردی نیست، بستری است برای بیان ذوق، خلاقیت و سلیقه‌ی شخصی، و مسیری که از شکل‌گیری تا پرداخت نهایی، حوصله، مهارت و شناخت مواد و تکنیک‌ها را می‌طلبد.

این هنر در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارد، کاسه‌های زرین با اشعاری که بر آنها نقش بسته، در روزگاری که زبان فارسی در مهجوریت بود، واسطه‌ی گفت‌و‌گو و انتقال فرهنگ شدند و سفالینه‌های هزاره‌های پیش از میلاد در دیلمان، املش و سیلک، ناب‌ترین فرم‌های مدرنیستی را در خود دارند. حقیقی در کنار کار هنری، آموزش سفالگری و نقاشی روی سرامیک را نیز بر عهده دارد و تجربه‌های خود را با علاقه‌مندان این رشته در میان می‌گذارد. این مستند می‌کوشد بخشی از مسیر حرفه‌ای او و نگاهش به هنر سرامیک را به تصویر بکشد و بینندگان را با گوشه‌ای از جهان کسانی آشنا کند که با اتکا به مهارت و پشتکار، آثار دست‌ساز می‌آفرینند.

مستند «شهره» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی فرزاد حبیب‌زاده، امشب ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو پخش و یکشنبه ۸ آذر ساعت ۱۵:۳۰ و دوشنبه ۹ آذر ساعت ۴ بامداد، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «نسخه سحر آمیز»، چهارشنبه ۴ آذر ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و پنج شنبه ۵ آذر ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از اتفاق ترسناکی که برای پسربچه‌ای به نام مایکل می‌افتد، همه موهایش می‌ریزد. او با استفاده از یک معجون سحرآمیز موهایش را بر می‌گرداند؛ اما این مو‌های جادویی برایش دردسرساز می‌شوند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان متیو مکی، سیلاک سیسیناسی، مایکل هوگان، میشل مایلوت و هلن هیوز را نام برد.