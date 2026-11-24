به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته سردار مرتضی عمو مهدی فرمانده سپاه روح الله با بیان اینکه این مراسم همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامی داشت مادر شهدا بر پا شد گفت این مراسم با رژه موتورسواران تهرانی و اراکی به سمت روستای دهسد و مزار سردار شهید به شهرستان خنداب انجام شد.

نصرالله خادم، رئیس بسیج ورزشکاران سپاه استان تهران هم با بیان اینکه در این مراسم بیش از ۱۰۰ موتورسوار استان تهران و مرکزی حضور دارند گفت این برنامه برای گرامی داشت یاد شهدا و پای بندی به راه و آرمان آنان است.

موتورسواران تهران پس از طی حدود ۳۲۰ کیلومتر و موتورسواران اراک با طی حدود ۸۰ کیلومتر به سمت گلزار شهدای روستای دهسد در خنداب یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و حماسه‌سازان عرصه ایثار و مقاومت را گرامی داشتند.

در این مراسم ورزشکاران و حاضران از مادر شهید پاکپور قدردانی نموده و از برخی موتورسواران نیز تجلیل شد.