قدردانی از حماسهسازان استقلال ایران اسلامی؛
رژه ۱۰۰ موتور سنگین در مسیر مزار فرمانده شهید سردار پاکپور
بیش از ۱۰۰ موتورسوار از استانهای تهران و مرکزی برای گرامی داشتن یاد شهدا در کنار مزار سردار شهید محمد پاکپور حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گفته سردار مرتضی عمو مهدی فرمانده سپاه روح الله با بیان اینکه این مراسم همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامی داشت مادر شهدا بر پا شد گفت این مراسم با رژه موتورسواران تهرانی و اراکی به سمت روستای دهسد و مزار سردار شهید به شهرستان خنداب انجام شد.
نصرالله خادم، رئیس بسیج ورزشکاران سپاه استان تهران هم با بیان اینکه در این مراسم بیش از ۱۰۰ موتورسوار استان تهران و مرکزی حضور دارند گفت این برنامه برای گرامی داشت یاد شهدا و پای بندی به راه و آرمان آنان است.
موتورسواران تهران پس از طی حدود ۳۲۰ کیلومتر و موتورسواران اراک با طی حدود ۸۰ کیلومتر به سمت گلزار شهدای روستای دهسد در خنداب یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و حماسهسازان عرصه ایثار و مقاومت را گرامی داشتند.
در این مراسم ورزشکاران و حاضران از مادر شهید پاکپور قدردانی نموده و از برخی موتورسواران نیز تجلیل شد.