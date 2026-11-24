تیراندازی آسیا با کسب ۱۹ سهمیه از مجموع ۳۶ سهمیه توزیع‌شده در مسابقات قهرمانی جهان دوحه، در صدر قاره‌های جهان ایستاد و ایران در جمع هشت کشور آسیایی راه‌یافته به مسیر المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس قرار گرفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاره آسیا با کسب ۱۹ سهمیه از مجموع ۳۶ سهمیه توزیع‌شده در مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی ۲۰۲۶ دوحه، بیشترین سهم را در میان قاره‌های جهان به خود اختصاص داد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی کنفدراسیون تیراندازی آسیا ۵۲.۸ درصد از ۳۶ سهمیه توزیع‌شده در مسابقات قهرمانی جهان به ورزشکاران آسیایی اختصاص یافت و ایران نیز با کسب یک سهمیه، در جمع کشور‌های صاحب سهمیه المپیک لس‌آنجلس قرار گرفت.

در توزیع سهمیه‌های قاره آسیا، چین با هفت سهمیه در صدر قرار گرفت. هند و کره جنوبی هر کدام سه سهمیه کسب کردند و کویت نیز با دو سهمیه در جایگاه بعدی ایستاد. ایران، ژاپن، قزاقستان و ویتنام نیز هر کدام یک سهمیه المپیک را به دست آوردند تا در مجموع هشت کشور آسیایی موفق به کسب سهمیه در این دوره از مسابقات شوند.

بر اساس این آمار، سهمیه ایران به هانیه رستمیان در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر زنان اختصاص یافت تا تیراندازی کشورمان نخستین گام خود را برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بردارد.

در بخش قاره‌ای نیز پس از آسیا، اروپا با ۱۵ سهمیه (۴۱.۷ درصد) در جایگاه دوم قرار گرفت. قاره‌های آفریقا و آمریکا نیز هر کدام یک سهمیه (۲.۸ درصد) به دست آوردند.

در مجموع مسابقات قهرمانی جهانی، جام جهانی و مسابقات قاره‌ای ۳۰۴ سهمیه در ۱۲ ماده توزیع می‌شود که در نخستین گام ۳۶ سهمیه در مسابقات قهرمانی جهان توسط کشور‌ها کسب شد.