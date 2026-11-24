به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی منطقه تا پایان هفته پایدار است و شاهد آسمانی صاف و آفتابی خواهیم بود.

مهدی آخوندی، با اشاره به سکون جریان‌های هوا افزود: پایداری وضعیت جوی منجر به انباشت آلاینده‌ها در لایه‌های نزدیک به سطح زمین می‌شود؛ که بر همین اساس، احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان از جمله بخش‌هایی از شهرستان‌های قزوین، البرز و آبیک وجود دارد.

وی همچنین در خصوص تغییرات دمایی خاطرنشان کرد: امروز و فردا تغییر محسوسی در دما مشاهده نخواهد شد، اما با توجه به شمالی شدن جریان‌های هوا، انتظار می‌رود در روز‌های پنجشنبه و جمعه، شاهد کاهش دمای بیشینه در سطح استان باشیم.