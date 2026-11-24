به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه در شرایط فشار اقتصادی و فضاسازی بیرونی و تلاش دشمنان برای مخدوش کردن اقدامات دولت برای خدمت‌رسانی شاهد برخورد غیرمنصفانه برخی رسانه‌ها با رئیس‌جمهوری هستیم، تصریح کرد: از این موضوع هیچ غمی نداریم، چون باور داریم هرکسی کاری را می‌کند که رسالت خود می‌داند و رسالت این دولت، خدمت‌رسانی است.

وی ادامه داد: پزشکیان صرفه‌جویی را از دولت و از خودش و خانواده‌اش شروع کرد. فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انرژی ناشی از تحریم‌های خشن و ظالمانه است، اما روشن نگه داشتن چراغ صنعت، اولویت دولت است. دکتر پزشکیان نهج‌البلاغه‌خوان و قرآنخوان و عامل به آنها هستند و، چون عامل هستند مورد هجمه قرار می‌گیرند، اما این هجمه‌ها بر محبوبیتش اثر مثبت خواهد داشت زبراکه مردم به بلوغ اجتماعی رسیدند.

سخنگوی دولت با تبریک روز زن، گفت: به مناسبت میلاد حضرت زهرا تا پایان سال هرهفته ۵۰۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل می‌شود. رئیس‌جمهوری تاکید دارد واحد‌های تکمیل شده را به مردم تحویل دهیم. به مناسبت روز معلولین نیز وزارت راه به تمامی خانواده‌هایی که ۵ معلول به بالا دارند، خانه می‌خرد و تحویل می‌دهد.

مهاجرانی با بیان اینکه ۱۵۶۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اضافه شده است، افزود: وزارت راه و شهرسازی ۱۵۶۰ دستگاه را تاکنون خریداری کرده است و پرداخت تسهیلات بانکی به حدود ۵۰۰۰ راننده را نیز شاهد هستیم.

وی گفت: در راستای حفظ اشتغال پایدار درشرایطی که شاهد جنگ اقتصادی هستیم؛ در دوره هفت‌ماهه اخیر بیش از ۴۰۰ همت تامین مالی با استفاده از چهار ابزار نوین برای بنگاه‌ها انجام شده است. همچنین رشد بیش از دوبرابری سرانه آموزشی مدارس را داشته‌ایم که کمک می‌کند مدیران مدارس با اقتدار امورات مدرسه را انجام دهند. این رقم از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

سخنگوی دولت افزود: بیش از ۹۰ درصد کاهش هزینه در سرشماری اخیر داشتیم و رتبه ایران ۲۰ پله بهتر شده است. طبق وعده دولت مبنی بر پرداخت به کارمندان شرکتی به صورت ذی نفع نهایی، این امر در سه شرکت محقق شده است.

مهاجرانی با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در آبدانان تصریح کرد : اتفاق تلخ تصادف اتوبوس در استان ایلام را نیز به خانواده‌های داغدار تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خداوند به لطف و عنایت خود، آرامش را به دل‌های این خانواده‌ها بازگرداند. البته با دستور رئیس‌جمهور، این موضوع در حال بررسی است و تیمی نیز برای پیگیری آن اعزام شده است. استاندار ایلام هم تلاش کرده است این موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کند که خانواده‌ها با حداقل آسیب مواجه شوند.

وی اظهار کرد: درگذشت سه تن از چهره‌های برجسته کشور، آقای دکتر گلشنی، از مفاخر علمی کشور، آقای رضا امیرخانی، از نویسندگانی که با شیوه نگارش خاص خود به کلمات جانی تازه می‌بخشیدند و همچنین آقای غلامرضا نیکخواه، بازیگر و کمدین کشورمان را تسلیت می‌گویم.

وی افزود: انتخاب مرضیه جعفری به‌عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا و علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را نیز تبریک می‌گویم. کسب این عناوین در سالی که کشورمان درگیر جنگ بود، نشان می‌دهد هر فردی در هر جایگاهی که مسئولیتی بر عهده دارد، آن جایگاه را مهم‌ترین نقطه دنیا می‌داند و وظیفه خود را به بهترین نحو انجام می‌دهد. این موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است که در شرایط جنگی نیز توانستیم بهترین مربی زن و مرد سال فوتبال آسیا را به دنیا معرفی کنیم.

مهاجرانی ادامه داد: بار دیگر روز زن، هفته زن و روز مادر را به تمامی شیرزنانی تبریک می‌گویم که در طول این دو سال جنگ تحمیلی، از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده داشته‌اند. زنانی که در دوران جنگ تلاش کردند جای خالی همسران خود را که در پای لانچرها حضور داشتند، برای فرزندانشان پر کنند. این تلاش‌ها کمتر دیده شده، اما شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و برخی فضاسازی‌ها، عنوان کرد: در شرایطی که برخی تلاش می‌کنند اراده ملی و رویکرد دولت در حفظ آرامش روانی جامعه و خدمت‌رسانی را مخدوش کنند، مجموعه دولت پای کار است. همچنین شاهد برخوردهای بی‌انصافانه برخی رسانه‌ها با آقای دکتر پزشکیان هستیم، اما معتقدیم هر فردی رسالت خود را دنبال می‌کند و دولت نیز وظیفه خدمت‌رسانی را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: آقای دکتر پزشکیان با اعتقاد به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، این اقدام را از دولت و ابتدا از خود و خانواده‌شان آغاز کردند. آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها و سال‌ها تحریم ظالمانه و سخت، موجب محدودیت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی شده است. بااین‌حال، حفظ اشتغال پایدار و روشن نگه‌داشتن چراغ صنعت از اولویت‌های دولت است و رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس به مجموعه دولت دستور داده‌اند.

مهاجرانی با اشاره به برخی هجمه ها به رئیس جمهور ،افزود: رئیس‌جمهور به نهج‌البلاغه و قرآن اعتقاد دارند و صرفاً قرآن‌خوان نیستند، بلکه به آموزه‌های آن عمل می‌کنند. معتقدیم هجمه‌ها نه‌تنها تأثیر منفی بر محبوبیت ایشان نخواهد داشت، بلکه مردم با بلوغ سیاسی و اجتماعی خود، عملکردها را ارزیابی می‌کنند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ، کشورمان پیروز شد، اما رسانه‌های خارج از کشور تلاش می‌کنند با ایجاد شکاف داخلی، شکست را به جامعه تحمیل کنند. آقای دکتر پزشکیان مردم را محرم می‌دانند و بر صرفه‌جویی، نظم مالی، صیانت از معیشت مردم، انضباط اقتصادی و هماهنگی دیپلماسی تأکید دارند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه تأمین اجتماعی اظهار کرد: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذرماه آغاز شد و تعهدات درمانی ۷۰ درصد افزایش و هزینه‌های مردم ۳۰ درصد کاهش یافت. همچنین سهم تأمین اجتماعی به ۳۵ درصد رسید و ۳۰ همت از بدهی‌های بیمه‌ای پرداخت شد. شرکت بیمه‌ای نیز مشخص شده است تا مطالبات به‌صورت ماهانه پرداخت شود.

مهاجرانی افزود: پرداخت حقوق کامل در طول ایام مرخصی زایمان به بیمه‌شدگان زن نیز مطابق قانون جوانی جمعیت اجرایی شد. بر اساس این قانون، ۷۵ درصد از آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه مبنای پرداخت قرار می‌گیرد. این اقدام با توجه به اهمیت موضوع جوانی جمعیت انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به مناسبت روز زن و روز مادر عنوان کرد: با نگاه مادرانه خانم دکتر صادق، وزیر راه و شهرسازی، چند اقدام مهم در دستور کار قرار گرفته است. نخست اینکه به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، تا پایان سال، هر هفته ۵۰۰۰ واحد مسکونی تکمیل و تحویل مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تحویل واحدهای مسکونی تکمیل‌شده است؛ زیرا هدف صرفاً افتتاح و بریدن روبان نیست، بلکه مردم باید بهره‌برداران اصلی این واحدها باشند و از تحویل آن‌ها رضایت داشته باشند.

مهاجرانی بیان کرد: همچنین به مناسبت روز جهانی معلولان، وزارت راه و شهرسازی برای خانواده‌هایی که پنج معلول به بالا دارند، واحد مسکونی در نظر گرفته و آن را تحویل خواهد داد. وجود حتی یک فرد معلول در خانواده دشواری‌هایی به همراه دارد و خانواده‌هایی که پنج معلول دارند، قطعاً نیازمند حمایت بیشتری هستند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: تاکنون ۱۵۶۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اضافه شده است. یکی از نگرانی‌های سالانه خانواده‌ها، تصادفات جاده‌ای است و فرسودگی اتوبوس‌ها نیز از جمله عواملی است که در بررسی‌های میدانی مورد توجه قرار می‌گیرد. در همین راستا، ۱۵۶۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده است.

وی افزود: همچنین به حدود پنج هزار راننده تسهیلات بانکی پرداخت شده است. رانندگان کشورمان در دوران جنگ نیز وظیفه لجستیک و پشتیبانی کشور را به‌خوبی انجام دادند.

مهاجرانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال پایدار اظهار کرد: در هفت ماه گذشته، بیش از ۴۰۰ همت تأمین مالی برای بنگاه‌ها با استفاده از چهار ابزار نوین انجام شده است. فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها شرایط دشواری را برای فعالیت دولت ایجاد کرده‌اند و امروز جنگ اقتصادی به‌صورت آشکار دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: سرانه آموزشی مدارس بیش از دو برابر افزایش یافته است. یکی از چالش‌های مدیران مدارس دولتی، کمبود سرانه آموزشی است که مدیریت مدارس را با دشواری مواجه می‌کند. افزایش این منابع کمک می‌کند مدیران با عزت و اقتدار بیشتری وظایف خود را انجام دهند.

وی افزود: سرانه آموزشی مدارس از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

مهاجرانی همچنین با اشاره به کاهش هزینه‌های سرشماری عنوان کرد: در سرشماری انجام‌شده، بیش از ۹۰ درصد کاهش هزینه داشتیم که از دستاوردهای فناوری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: جایگاه ایران در حوزه‌های فناوری نیز ارتقا یافته و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه کرده است. رتبه ایران ۲۰ پله بهبود یافته است.

سخنگوی دولت درباره تعیین وزیر اطلاعات اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی این وزارتخانه، به‌ویژه در شرایط کنونی، انتخاب وزیر اطلاعات یکی از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور است و ایشان بر این موضوع تأکید جدی دارند.



وی افزود: همان‌طور که اطلاع دارید، یک هویت موضوع تصویب شده و تعاملات با مجلس همچنان ادامه دارد. امیدواریم هرچه سریع‌تر بتوانیم وزیر شایسته‌ای را که با توجه به نقش فرابخشی این وزارتخانه، توانایی به‌دست گرفتن سکان هدایت آن را داشته باشد، انتخاب کنیم.ضمن آنکه از ارائه اطلاعات بیشتر معذور هستم.

مهاجرانی در رابطه با قیمت خودرو، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این زمینه کاملاً کارآمد است و مطابق با ضوابط مربوط، قیمت خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قراردادها تعیین می‌شود. طبیعتاً دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود دارد که هنگام خرید، توضیحات لازم را به خریداران ارائه خواهد کرد.



سخنگوی دولت افزود: دسترسی شهروندان به خودروی استاندارد و باکیفیت از موضوعاتی است که حق مردم می‌دانیم و به اهمیت آن واقف هستیم؛ چراکه خودرو امروزه یکی از وسایل ضروری زندگی محسوب می‌شود و طبیعتاً در زمره اولویت‌های مردم قرار دارد.



وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، تا حدودی افزایش قیمت‌ها نیز وجود داشته است.

مهاجرانی با تسلیت درگذشت سوگند صیادی دختر جوان به عموم جامعه، اظهار کرد: چه عنوان این اتفاق خودکشی باشد و چه قتل، در هر صورت جان عزیزی گرفته شده است و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. بار دیگر این ضایعه را تسلیت می‌گویم و تأکید می‌کنم اگر به‌اندازه کافی در موضوعاتی نظیر اورژانس اجتماعی کار کرده بودیم و اطلاع‌رسانی مناسبی انجام می‌شد، کار به اینجا نمی‌رسید.



وی افزود: حتی اگر فردی با مشکلات روحی و روانی یا اختلالات خانوادگی مواجه باشد، در هر صورت باید با مداخلات به‌موقع از وقوع چنین اتفاقات دردناکی که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، جلوگیری کرد. در حال حاضر، هم طرح نماد در مدارس اجرا می‌شود و هم اورژانس اجتماعی در سطح کشور فعالیت دارد؛ بنابراین، این اتفاق نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم به‌درستی در این زمینه کار کنیم.



سخنگوی دولت ادامه داد: بار دیگر تسلیت می‌گویم و واقعاً با همه دختران جوان کشورمان که احساساتشان جریحه‌دار شده است، ابراز همدردی می‌کنم.



مهاجرانی عنوان کرد: برنامه ملی ارتقای احساس امنیت زنان و خانواده یکی از موضوعاتی است که آقای دکتر عارف نیز بر آن تأکید دارند. پیگیری‌هایی با مجلس در این زمینه انجام شده است و اگر تغییرات مطرح‌شده در این برنامه با نظر دولت به جمع‌بندی برسد، همین مسیر ادامه پیدا خواهد کرد؛ در غیر این صورت، لایحه دیگری با عنوان لایحه رومینا ارائه خواهد شد.



وی بیان کرد: این لایحه پس از قتل رومینا شکل گرفت و مواردی در آن اصلاح شده است. مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ از جمله موارد اصلاحی هستند و امیدواریم این موضوع به خروجی درستی برسد. شأن جامعه اسلامی ما این نیست که دخترانمان احساس نگرانی کنند و اتفاقاً آنچه دولت نسبت به آن نگران است، همین موضوع است.



سخنگوی دولت در ادامه درباره اظهارنظرها پیرامون عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: معاون محترم امور زنان و خانواده ترجیح داده‌اند به‌جای ورود به حاشیه‌ها، کار را پیش ببرند. تأکید می‌کنم که ایشان با جدیت پیگیر این موضوع هستند و اقدامات را دنبال می‌کنند؛ اما گاهی به دلیل آنکه رسانه تیغی دو لبه است، بازخورد این اقدامات کمتر بوده است. قضاوت در این زمینه را به شما می‌سپارم.

مهاجرانی با اشاره به تأکید دولت بر موضوع عدالت، اظهار کرد: عدالت در چهار محور دنبال می‌شود که یکی از این محورها، حوزه درمان است؛ ازاین‌رو، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز در همین راستا قرار دارد.



وی افزود: در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکزی با عنوان «مرکز پیوند و بیماری‌های خاص» فعالیت می‌کند که در هر دانشگاه نیز اداره‌ای با همین عنوان وجود دارد و پیگیری این موضوع را بر عهده دارد.



سخنگوی دولت ادامه داد: برای اقشار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز این اقدامات انجام می‌شود تا هیچ‌کس به دلیل شرایط اقتصادی ناچار به توقف روند درمان خود نشود. همچنین صندوق حمایت از بیماران خاص نیز با هدف پشتیبانی از افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و کمک به ادامه روند درمان آنان فعالیت می‌کند.

دولت به‌دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید به‌جای افزایش نرخ مالیات است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای مقابله با کاهش سهم فروش نفت در درآمدهای دولت اظهار کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی، گسترش چتر مالیاتی با هدف کاهش فرار مالیاتی است و این سازمان برنامه‌ای برای افزایش فشار بر اصناف کوچک، شهروندان و خانوارها ندارد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی به‌جای افزایش نرخ مالیات، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فعالیت‌های اقتصادی اظهارنشده، جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی را دنبال می‌کند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از افرادی است که مشمول پرداخت مالیات هستند، اما از پرداخت آن فرار می‌کنند. درآمدهای مالیاتی نیز باید به مردم بازگردد و صرف ارائه خدمات عمومی از جمله ساخت بیمارستان، مدرسه، راه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه شود.

مهاجرانی بابت اطلاع‌رسانی متناقض درباره بنزین عذرخواهی کرد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضوع بنزین و انتشار پیام‌های متناقض در این زمینه اظهار کرد: بابت مطالبی که موجب تشویش ذهن مردم و دریافت پیام‌های متداخل و بعضاً آزاردهنده می‌شود، رسماً عذرخواهی می‌کنم. امیدواریم مردم در شرایطی که فشارهای مختلفی را تحمل می‌کنند، از این منظر نیز آزرده نشوند.

وی افزود: همان‌طور که اعلام شده است، به‌عنوان سخنگوی رسمی دولت در خدمت رسانه‌ها هستم. در برخی طرح‌ها، از جمله موضوع بنزین و اصلاحات مشخص، سیاست دولت این است که سیاست‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط با آن از طریق سخنگوی دولت و سخنگویان تخصصی اطلاع‌رسانی شود.

مهاجرانی تصریح کرد: رئیس‌جمهور هر اقدامی را که بر اساس منافع و مصالح کشور باشد، حتماً انجام خواهند داد.

ستاد هوش مصنوعی ذیل معاونت اول ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند

وی در پاسخ به پرسشی درباره ستاد هوش مصنوعی اظهار کرد: اساسنامه این ستاد از سوی مجلس به تصویب رسیده و ستاد هوش مصنوعی ذیل معاونت اول ریاست‌جمهوری و با دبیری معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند.

سخنگوی دولت افزود: رویکرد دولت این است که اقدامات مورد نیاز در حوزه هوش مصنوعی به‌درستی انجام شود، بدون آنکه ضرورتی برای ایجاد ساختارهای جدید وجود داشته باشد؛ چراکه ساختارها باید در خدمت اهداف باشند. دولت از هر ساختاری که مبنای قانونی داشته باشد، تبعیت خواهد کرد.

جنگ، تورم و رکود را به دنبال دارد

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت دولت بر نرخ‌ها و قیمت‌ها اظهار کرد: جنگ موجب افزایش تورم می‌شود و اگر به ارقام و آمارهای مربوط به آغاز جنگ روسیه و اوکراین نگاه کنیم، می‌بینیم حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند نیز با جهش قیمت‌ها مواجه شدند؛ بنابراین جنگ به‌طور کلی دو پیامد مشخص، یعنی تورم و رکود، به دنبال دارد.

وی افزود: دو سال است که درگیر جنگی تمام‌عیار و رودررو هستیم و شرایط جنگی، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه‌های لجستیکی و تغییر مسیرهای انتقال کالا، همگی موجب افزایش هزینه‌ها شده‌اند. محصولی که پیش‌تر به‌راحتی از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد می‌شد، اکنون باید از مسیرهای مختلف و با صرف هزینه بیشتر منتقل شود.

سخنگوی دولت افزایش هزینه مواد اولیه را از دیگر عوامل فشار بر تولید دانست و گفت: دولت موظف است از صنایع صیانت کند؛ بخشی از این صنایع نیز متعلق به بخش خصوصی هستند که قدردان تلاش‌های آن‌ها هستیم. در غیر این صورت، بنگاه‌ها ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حفظ اشتغال در صنایع و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، از عملکرد بخش خصوصی و اتاق اصناف قدردانی کرد.

وی اصلاح ساختارهای ناکارآمد، رفع ناترازی‌ها، تقویت تاب‌آوری، هدایت هدفمند یارانه‌ها به سمت اقشار آسیب‌پذیر و صیانت از سفره مردم را از جمله موضوعات مورد پیگیری دولت عنوان کرد و افزود: بازنگری در تخصیص کالابرگ، رساندن آن به اقشار آسیب‌پذیرتر و حذف برخی افراد از فهرست مشمولان نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها در شرایط جنگی انجام می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تأکید کرد که این نهادها وظیفه صیانت از حقوق مردم را بر عهده دارند، هرچند باید شرایط جنگی و آثار آن بر اقتصاد نیز در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی با اضافه‌برداشت بانک‌ها برخورد می‌کند

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره بانک‌های ناتراز و اضافه‌برداشت آن‌ها اظهار کرد: بانک مرکزی با حساسیت بسیار زیادی موضوع اضافه‌برداشت بانک‌ها را دنبال می‌کند و از آن جلوگیری به عمل می‌آورد.

وی درباره آخرین وضعیت بانک آینده نیز گفت: فرایند گزیر بانک آینده که پیش‌تر آغاز شده است، همچنان در حال اجراست. این فرایند کوتاه‌مدت نیست و به زمان نیاز دارد، اما اقدامات مربوط به آن در حال انجام است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: حفظ اموال مردم و مراقبت از اینکه بانک‌ها دچار ناترازی نشوند، از اولویت‌های بسیار جدی بانک مرکزی است.

در اطلاع‌رسانی درباره طرح آرد و نان کوتاهی کردیم / هدف طرح، مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از یارانه آرد است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره چرایی اطلاع‌رسانی نامناسب دولت در زمینه آرد و نان، اظهار کرد: در این زمینه کاملاً حق با شماست و تأکید می‌کنم که باید بیشتر با مردم صحبت کنیم. تقسیم کار اطلاع‌رسانی به این صورت است که سخنگوی دولت در سطح کلان و سخنگوی دستگاه تخصصی در سطح دستگاه مربوط اطلاع‌رسانی می‌کند، اما در این موضوع باید توضیحات بیشتری به مردم ارائه می‌شد.

وی افزود: هدف این طرح به‌هیچ‌وجه شهروندان عادی نیستند، بلکه افرادی هستند که برای کسب سود، از تفاوت قیمت آرد و نان و یارانه اختصاص‌یافته به آن سوءاستفاده می‌کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به اختلاف قیمت خرید گندم و عرضه آرد به نانوایی‌ها گفت: دولت گندم را با قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کند، اما آرد را با قیمت ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد. این فاصله قیمتی، یارانه پنهانی است که دولت پرداخت می‌کند و در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند صرف پرداخت حقوق کارکنان و تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و صنعتی شود.

مهاجرانی با تأکید بر اهمیت نان در سبد معیشتی مردم تصریح کرد: نان قوت غالب مردم است و نزد ایرانیان همواره حرمت داشته است؛ اما آیا دولت باید در برابر این وضعیت بی‌تفاوت باشد و اجازه دهد آردی که قرار است به دست عشایر و روستاییان برسد، به آنان نرسد؟ چنین وضعیتی ناشی از بی‌تکلیفی و بی‌عملی دولت خواهد بود.

وی تأکید کرد: در درستی این اقدام تردیدی وجود ندارد، اما به همان اندازه، توضیحات ارائه‌شده به مردم نیز کافی نبوده است و از این بابت مجدداً عذرخواهی می‌کنم.