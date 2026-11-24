محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان؛ صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین؛ و رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس، در دیدار‌های جداگانه با مدیرعامل شرکت توانیر، مسائل و موضوعات مرتبط با صنعت برق در حوزه‌های انتخابیه خود را پیگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدارها، نمایندگان مجلس با تشریح مسائل و مطالبات مناطق تحت نمایندگی خود، موضوعات مرتبط با تأمین برق، توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه، ارتقای پایداری شبکه برق و رفع مشکلات موجود در بخش‌های مختلف صنعت برق را مطرح کردند.

مدیرعامل شرکت توانیر نیز در این دیدار‌ها با تأکید بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان صنعت برق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری مسائل و مطالبات مناطق مختلف کشور را در چارچوب برنامه‌ها، اولویت‌ها و ظرفیت‌های صنعت برق ضروری دانست.

محمد اله‌داد با اشاره به گستردگی مأموریت‌های صنعت برق و ضرورت مدیریت منابع و امکانات موجود، بر اهمیت نگاه کارشناسی به مسائل، اولویت‌بندی نیاز‌ها و هماهنگی میان سطوح ملی و استانی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و رفع چالش‌های شبکه برق تأکید کرد.

وی همچنین تعامل مستمر با نمایندگان مجلس را فرصتی برای شناخت دقیق‌تر مسائل مناطق مختلف، تبادل دیدگاه‌ها و کمک به پیشبرد برنامه‌های صنعت برق دانست و بر ضرورت پیگیری موضوعات مطرح‌شده از مسیر‌های کارشناسی و در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

این دیدار‌ها در راستای تقویت ارتباط میان مجلس شورای اسلامی و صنعت برق و پیگیری مسائل و مطالبات مناطق مختلف کشور در حوزه تأمین، انتقال و توزیع برق برگزار شد.