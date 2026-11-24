فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: ۲ سارق موبایل و یک مالخر توسط ماموران انتظامی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت موبایل، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت و ماموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق شدند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی در تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب ۴ فقره سرقت موبایل اعتراف و در ادامه ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه سرقتی از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک تصریح کرد: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر مالخر مرتبط با این پرونده شدند.

سرهنگ موسوی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.