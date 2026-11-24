صدور مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید محیط زیست کشور
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در دیدار با محیط بانان گلستان از صدور مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، پای صحبتهای محیطبانان و کارکنان ادارهکل حفاظت محيطزيست گلستان نشست.
تناسب نداشتن نیروی انسانی و تجهیزات با نوع و مخاطرات کار ، جذب نیروی جدید در کنار حفظ نیروی متخصص، معیشت و رفاهیات کارکنان ، حمایتهای حقوقی و قضایی ازجمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز از تصویب اصلاحیه قانون بهکارگیری سلاح در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
شینا انصاری گفت: اکنون این اصلاحیه، آماده ارائه در صحن اصلی مجلس است.
خانم انصاری تاکید کرد: معیشت محیطبانان و کارکنان محیطزیست، اولویت اول سازمان است.
وی افزود: برای امسال مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید، صادر شدهاست.
در این جلسه همچنین از ۲۰ تولید محتوای آموزشی محیطزیستی برای کودکان و نوجوانان با عنوان ۲۰ پیام سبز از فرشته زمین، رونمایی، و از خانواده محیطبانان شهید و محیطیاران استان قدردانی شد.