خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، پای صحبت‌های محیط‌بانان و کارکنان اداره‌کل حفاظت محيط‌زيست گلستان نشست.

تناسب نداشتن نیروی انسانی و تجهیزات با نوع و مخاطرات کار ، جذب نیروی جدید در کنار حفظ نیروی متخصص، معیشت و رفاهیات کارکنان ، حمایت‌های حقوقی و قضایی ازجمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز از تصویب اصلاحیه قانون به‌کارگیری سلاح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

شینا انصاری گفت: اکنون‌ این اصلاحیه، آماده ارائه در صحن اصلی مجلس است.

خانم انصاری تاکید کرد: معیشت محیط‌بانان و کارکنان محیط‌زیست، اولویت اول سازمان است.

وی افزود: برای امسال مجوز جذب ۴۸۰ نیروی جدید، صادر شده‌است.