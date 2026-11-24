رئیس اتاق تهران گفت: محدودیت‌های ایجاد شده برای ارز حاصل از صادرات باعث می‌شود تولیدکننده رغبتی به صادرات نداشته باشد و تامین مواد اولیه هم دچار وقفه شود.

محمود نجفی‌عرب در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در حوزه صادرات غیرنفتی قرار بود کسی که کالایی را صادر می‌کند، بتواند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات کند و یا این ارز را به واردکننده‌های دیگر واگذار کند، اما اکنون در سامانه جامع تجارت برای برخی کالا‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شده است.

وی گفت: برای برخی صادر کننده‌ها سقف تعیین شده است که چه میزان از ارز خود را می‌توانند دریافت کنند و چه میزان را در تالار دوم عرضه کنند، در حالی که باید اجازه دهند صادر کننده و واردکننده در تعامل با هم، خودشان نیاز‌های کشور را در حوزه مواد اولیه و کالا تامین کنند.

رئیس اتاق تهران افزود: در کالا‌هایی که برای تولید آنها هیچ مواد اولیه یا ارزی از دولت دریافت نشده است، نباید محدودیت‌های صادراتی ایجاد کرد و ارز حاصل از صادرات آنها باید در اختیار تولیدکننده‌ها قرار بگیرد، این امر به توسعه صادرات کمک می‌کند.

نجفی‌عرب عنوان کرد: نباید صادر کننده را مجبور کرد که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی پایین‌تر از بازار در تالار دوم عرضه کند، زیرا انگیزه صادرات کاهش می‌یابد.