محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های انتشار مقالات و اختلال در دسترسی به منابع علمی، شرایط فعالیت پژوهشگران را بسیار دشوار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دکتر رضا قدیمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، در نشست خبری ترجمان دانش با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان بابل، با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی فعالیت‌های پژوهشی و انتشار مقالات علمی اظهار کرد: محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های انتشار مقالات و اختلال در دسترسی به منابع علمی، شرایط فعالیت پژوهشگران را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: در حال حاضر، برخی مجلات معتبر بین‌المللی به دلایل مختلف از پذیرش و انتشار مقالات پژوهشگران ایرانی خودداری می‌کنند و از سوی دیگر، هزینه انتشار مقالات در برخی مجلات به حدود دو هزار دلار می‌رسد که پرداخت چنین مبالغی برای بسیاری از پژوهشگران و دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه با وجود این محدودیت‌ها، تولیدات علمی دانشگاه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این رشد در شرایطی محقق شده که منابع و اعتبارات پژوهشی، به‌ویژه با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی، نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه قدرت خرید دانشگاه نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

دکتر قدیمی ادامه داد: همکاران ما با اتکا به توانمندی، خلاقیت و پشتکار خود و با امکانات و اعتبارات بسیار محدود، مسیر پژوهش را ادامه می‌دهند و در این میان، دانشجویان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های دانشگاه محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر توان پژوهشی دانشجویان گفت: در معاونت تحقیقات و فناوری تلاش کرده‌ایم بخش دانشجویی را به‌طور ویژه مورد حمایت قرار دهیم؛ چراکه دانشجویان علاوه بر اینکه آینده‌ساز جامعه هستند، می‌توانند به‌عنوان موتور محرکه فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی نیز نقش‌آفرینی کنند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین با اشاره به تأثیر اختلالات اینترنتی ناشی از شرایط جنگی بر فعالیت‌های علمی اظهار کرد: قطع دسترسی به اینترنت و منابع علمی و اختلال در ارتباطات ایمیلی و سامانه‌های مجلات بین‌المللی، موجب توقف یا تأخیر در روند انتشار بسیاری از مقالات شد و حتی برخی مقالات پذیرفته‌شده نیز به دلیل ناتوانی در برقراری ارتباط و تکمیل مراحل انتشار، با مشکل مواجه شدند.

وی خاطرنشان کرد: امروز عرصه علم و پژوهش نیز از پیامدهای جنگ و محدودیت‌های بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد، اما با وجود همه این مشکلات، دانشگاه علوم پزشکی بابل تلاش کرده است مسیر پیشرفت علمی خود را حفظ کند و اجازه ندهد این محدودیت‌ها مانع فعالیت پژوهشگران شود.

درخشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی؛ رتبه پنجم پژوهشی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ دو کشور، جایگاه ۱۶ تا ۱۹ در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، در نشست خبری ترجمان دانش با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان بابل، با تشریح جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بابل با وجود محدودیت‌های متعدد در حوزه پژوهش و ارتباطات بین‌المللی، توانسته است جایگاه خود را در ارزیابی‌های معتبر علمی حفظ کند.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی تایمز افزود: دانشگاه علوم پزشکی بابل در ارزیابی سال گذشته در بازه رتبه‌ای ۶۰۱ تا ۸۰۰ دانشگاه‌های جهان قرار گرفت و در میان دانشگاه‌های کشور نیز جایگاه قابل توجهی کسب کرد.

دکتر قدیمی همچنین با اشاره به نتایج رتبه‌بندی U.S. News گفت: دانشگاه علوم پزشکی بابل در این رتبه‌بندی در میان هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفت و در سطح ملی نیز رتبه سیزدهم در میان دانشگاه‌های کشور و رتبه ششم در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی را کسب کرد. همچنین در رتبه‌بندی موضوعی پزشکی این نظام ارزیابی، دانشگاه در بازه زیر ۵۰۰ قرار گرفت.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در ادامه با اشاره به جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی پژوهشی وزارت بهداشت تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سه سال متوالی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ دو کشور، رتبه پنجم را به دست آورده است و در مجموع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز طی این مدت جایگاه خود را در بازه رتبه‌های ۱۶ تا ۱۹ حفظ کرده است.

دکتر قدیمی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور بین‌المللی دانشگاه خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های علمی و ارتباطی مانند لینکدین، آکادمیا و سایر شبکه‌های بین‌المللی برای معرفی دستاوردهای علمی، گسترش ارتباطات پژوهشی و افزایش اثرگذاری دانشگاه در سطح جهان اهمیت زیادی دارد و این موضوع نیازمند مشارکت فعال اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در معرفی دستاوردهای علمی دانشگاه بسیار مهم دانست و گفت: ترجمان دانش و انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی به زبان ساده، یکی از راه‌های اصلی برقراری ارتباط مؤثر میان دانشگاه و جامعه است و رسانه‌ها می‌توانند در انعکاس این دستاوردها و معرفی تأثیر تحقیقات دانشگاه بر سلامت مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان با قدردانی از تلاش اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تأکید کرد: امیدواریم با همراهی رسانه‌ها بتوانیم دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه را بهتر معرفی کنیم و زمینه بهره‌مندی جامعه از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاه را فراهم آوریم.