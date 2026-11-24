مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی از تمدید مهلت تکمیل اطلاعات سرشماری مجازی سال ۱۴۰۵ تا پنجم آذرماه خبر داد و از خانوار‌های مشمول خواست در فرصت تعیین‌شده نسبت به بررسی و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی، گفت: در راستای تکمیل اطلاعات و پوشش کامل‌تر خانوار‌های مشمول سرشماری، مهلت مشارکت در مرحله مجازی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تا پنجم آذرماه تمدید شده است.

بهدانی افزود: این تمدید شامل خانوار‌هایی می‌شود که از سوی مرکز آمار ایران از طریق پیامک برای تکمیل اطلاعات سرشماری دعوت شده‌اند، اما تاکنون اطلاعات مورد درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت یا تکمیل نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در این مرحله از طریق درگاه رسمی دولت من انجام می‌شود، گفت: خانوار‌های مشمول می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی my.gov.ir و ورود به حساب کاربری خود، بخش سرشماری نفوس و مسکن، اطلاعات مربوط به خانوار و محل سکونت را بررسی و نسبت به اصلاح یا تکمیل آن اقدام کنند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان گفت: تمدید مهلت سرشماری به معنای آغاز ثبت‌نام عمومی برای تمامی شهروندان نیست و صرفاً خانوار‌هایی که پیامک رسمی از سوی مرکز آمار ایران دریافت کرده‌اند، باید مطابق راهنمایی ارائه‌شده نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

بهدانی همچنین با اشاره به پرسش‌های مطرح‌شده درباره ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان گفت: ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به‌تنهایی جایگزین تکمیل اطلاعات سرشماری در سامانه دولت من نیست و خانوار‌هایی که پیامک یا تماس رسمی سرشماری دریافت کرده‌اند، حتی در صورت ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، باید وضعیت اطلاعات خود را در درگاه دولت من نیز بررسی کنند.

وی در ادامه بر ضرورت توجه شهروندان به پیام‌های اطلاع‌رسانی رسمی تأکید کرد و گفت: پیامک‌های رسمی سرشماری فاقد لینک اینترنتی هستند؛ بنابراین شهروندان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن خراسان جنوبی در پایان از خانوار‌های مشمول خواست با توجه به محدود بودن زمان باقی‌مانده، تکمیل اطلاعات خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند و با مشارکت به‌موقع در این فرایند، زمینه تکمیل اطلاعات مورد نیاز سرشماری را فراهم آورند.