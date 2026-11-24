سامانه برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد دادگستری‌های کل استان‌ها (سایبرن) و سامانه مدیریت نظام جامع آمار و ارزیابی عملکرد (منا) با هدف شفاف‌سازی، یکپارچه‌سازی فرآیند نظارت و تحقق مدیریت داده‌محور در دستگاه قضایی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضائیه، با اشاره به نقش محوری دادگستری‌های کل استان‌ها در اجرای برنامه‌های قوه قضائیه اظهار کرد: بخش عمده مأموریت‌های عملیاتی دستگاه قضایی در سطح استان‌ها اجرا می‌شود و دادگستری‌های کل استان‌ها در خط مقدم اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قرار دارند؛ از این رو، ایجاد سازوکار‌های منسجم برای برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی عملکرد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسین اعظمی افزود: در سند تحول و تعالی، هشت راهکار به‌طور کامل بر عهده دادگستری‌های کل استان‌ها قرار گرفته که ستاد در اجرای آنها نقش همکار را ایفا می‌کند. از این تعداد، هفت راهکار به مرحله اجرا رسیده و یک راهکار نیز به دلیل نیاز به فراهم شدن مقدمات در ستاد، هنوز در استان‌ها عملیاتی نشده است. همچنین دادگستری‌های استان‌ها در اجرای ۹۶ راهکار دیگر نیز مشارکت دارند.

قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به تدوین بیش از ۳۰۰ برنامه عملیاتی طی سه سال اخیر بر اساس راهکار‌های سند تحول و تعالی بیان کرد: فرآیند اجرای این برنامه‌ها با تدوین اولیه در معاونت راهبردی آغاز می‌شود و پس از دریافت نظرات و همکاری استان‌ها و واحد‌های ستادی، نهایی‌سازی برنامه‌ها و در صورت نیاز، انعقاد تفاهم‌نامه بودجه‌ای و تخصیص اعتبار انجام می‌شود. در مرحله پایانی نیز ارزیابی سالانه عملکرد استان‌ها صورت می‌گیرد.

اعظمی ایجاد نظم و وحدت رویه در اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه در استان‌ها را از دستاورد‌های مهم این فرآیند دانست و گفت: اکنون امکان رصد اجرای هر برنامه و سیاست مشخص در هر ۳۱ استان کشور فراهم شده است و سیاست‌های ابلاغی با چارچوبی واحد در سراسر کشور به اجرا درمی‌آیند.

قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به نتایج اجرای برنامه‌های عملیاتی در استان‌ها گفت: بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱۱۲ قانون برنامه، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفت و در حالی که در سال دوم اجرای برنامه قرار داریم، متوسط زمان رسیدگی بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته و از ۸۸ روز به ۷۶ روز رسیده است.

اعظمی همچنین از کاهش نرخ گردش پرونده و بهبود بهره‌وری در برخی استان‌ها خبر داد و افزود: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، حجم کاری معادل فعالیت حدود ۱۴۰ قاضی کاهش یافته است و در صورت توسعه اقدامات موفق استان‌هایی مانند هرمزگان، ظرفیت کاهش حجم کاری قضات در سطح کشور می‌تواند به بیش از هزار نفر برسد.

اعظمی افزایش ۲.۲ درصدی رضایتمندی عمومی نسبت به سال قبل، تعیین تکلیف بخش عمده پرونده‌های مسن و معوق بالای سه سال در اکثر استان‌ها، توسعه رسیدگی‌های بدون کاغذ و کاهش پرونده‌های بایگانی‌های راکد را از دیگر دستاورد‌های این اقدامات عنوان کرد.

قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به نتایج اجرای طرح پایش زندانیان اظهار داشت: طی سه سال اجرای این برنامه، سالانه به‌طور متوسط ۱۵ هزار نفر و در مجموع حدود ۴۵ هزار زندانی مورد پایش قرار گرفتند.

اعظمی همچنین به رشد ۱۱ درصدی برخی شاخص‌های عملکردی نسبت به سال پایه و افزایش ۰.۲ درصدی صلح و سازش پایدار، یعنی سازش‌های منتهی به صدور گزارش اصلاحی، اشاره کرد و کاهش حدود دو درصدی کسر از آمار را از دیگر نتایج اقدامات انجام‌شده دانست.

اعظمی با بیان اینکه سامانه سایبرن از بخش‌های مختلفی از جمله داشبورد مدیریتی، گزارش‌ها، مدیریت استراتژیک و مدیریت کاربران تشکیل شده است، افزود: ارزیابی عملکرد استان‌ها در این سامانه در سه بخش پیش‌بینی شده است؛ ۷۰ درصد مربوط به شاخص‌های کمی و کیفی رسیدگی به پرونده‌ها، ۲۰ درصد مربوط به ارزیابی‌های استان‌ها در عملکرد‌های خارج از پرونده و ۱۰ درصد مربوط به میزان رضایتمندی ارباب‌رجوع است.

قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به طراحی ۲۳۰ کاربرگ در سامانه سایبرن تصریح کرد: این کاربرگ‌ها اطلاعات پرونده‌ای را ارزیابی نمی‌کنند، بلکه ناظر بر اطلاعات و اقدامات غیرپرونده‌ای استان‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش، حقوق عامه، امور مالی و پشتیبانی و سایر فعالیت‌های مرتبط هستند.

اعظمی با اشاره به تفاوت مأموریت سامانه سایبرن با سامانه پایش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (مافا) گفت: در سامانه پایش، اطلاعات پرونده‌ای مورد رصد قرار می‌گیرد، اما سایبرن اطلاعات و اقدامات غیرپرونده‌ای استان‌ها را پوشش می‌دهد؛ بنابراین این سامانه در کنار سامانه پایش قرار می‌گیرد و می‌توان آن را مکمل این سامانه و در واقع سامانه پایش دوم قوه قضائیه در حوزه اطلاعات غیرپرونده‌ای دانست.

اعظمی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی سامانه مدیریت نظام جامع آمار و ارزیابی عملکرد جدید (منا) پرداخت و گفت: این سامانه یکی از ابزار‌های کاربردی برای نظارت مدیریتی بر وضعیت شعب و میزان روز - تعویق پرونده‌هاست که در حال حاضر به‌صورت مستقل در اختیار استان‌ها قرار گرفته و در ادامه به سامانه سایبرن متصل خواهد شد. وی با اشاره به قابلیت‌های داشبورد مدیریتی سامانه منا اظهار داشت: مدیران قضایی می‌توانند وضعیت روز - تعویق شعب استان خود را مشاهده و آن را با وضعیت روز مبنا مقایسه کنند.

وی با بیان اینکه اطلاعات این سامانه به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود، گفت: معاونت راهبردی حداقل دو بار در هفته اطلاعات سامانه را به‌روزرسانی می‌کند تا مدیران قضایی بتوانند به اطلاعات جدید دسترسی داشته باشند و تصمیمات مدیریتی خود را بر اساس داده‌های روز اتخاذ کنند.

اعظمی یکی دیگر از قابلیت‌های سامانه منا را محاسبه بهره‌وری و پاداش شعب عنوان کرد و افزود: این سامانه امکان محاسبه میزان کاهش روز تعویق برای هر شعبه و تعیین پاداش متناسب با عملکرد را فراهم می‌کند. همچنین در صورت افزایش روز تعویق، اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری استان‌های مختلف از جمله خراسان جنوبی، تهران، البرز، آذربایجان شرقی و قم در طراحی، اجرای آزمایشی، آزمون و رفع اشکالات سامانه‌ها، ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیند اتصال سامانه منا به سایبرن، امکان دسترسی یکپارچه مدیران قضایی به اطلاعات آماری، عملکردی و نظارتی استان‌ها در یک بستر جامع فراهم شود.