به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از پایش دمای ۳۵۶۳ ساختمان دولتی و عمومی و قطع گاز ۱۰۱۱ ویلاباغ در سراسر استان خبر داد.

جمشید درستکار در این خصوص اعلام کرد: این عملیات نظارتی از ۱۶ آبان‌ماه توسط ۵۹ پرسنل شرکت گاز در تمامی شهرستان‌ها آغاز شده و تا پایان فصل سرد سال انجام خواهد شد.

او با اشاره به پایش دمای ۳۵۶۳ ساختمان ادارات دولتی، مساجد، مدارس، اماکن عمومی و واحد‌های تجاری تاکنون، اظهار کرد: هدف از این طرح، مدیریت بهینه مصرف و اطمینان از رعایت استاندارد‌های دمای رفاهی در محیط‌های اداری است.

درستکار افزود: در صورت شناسایی عدم رعایت محدوده دمایی ۱۸ تا ۲۰ درجه، ابتدا اخطار رسمی به مدیریت مربوطه صادر شده و در صورت تکرار تخلف، از تامین گاز ساختمان خودداری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی همچنین با بیان اینکه تاکنون گاز ۱۰۱۱ ویلاباغ سکونت غیردائم، خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت مصرف انرژی، گاز ویلا‌ها و اقامتگاه‌های غیردائم در استان نیز که در قالب این طرح مورد پایش قرار دارند، تا پایان فصل سرد سال قطع خواهد شد.