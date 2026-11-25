بانوی بسیجی در اصفهان با بهره‌گیری از تسهیلات حمایتی بسیج، کارگاهی تولیدی را راه‌اندازی کرده که اکنون با ۱۳ چرخ خیاطی، اشتغال ۱۳ زن خانه‌دار را ه تأمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خانم عباسی، صاحب این واحد تولیدی، اعلام کرد که استفاده از حمایت‌های سازمان بسیج، نقطه عطف مسیر او برای تبدیل یک مهارت فردی به یک فضای اشتغال‌زا بوده است.

به گفته وی این کارگاه در ابتدا تنها با یک چرخ خیاطی فعالیت خود را آغاز کرد، اما اکنون با گسترش ظرفیت‌ها، توانسته است چندین خانواده را از چرخه بیکاری خارج کند.

خانم عباسی با اشاره به اهداف آینده خود گفت: «هدف من ایجاد مکانی برای آموزش و اشتغال‌زایی بیشتر است تا زنان بتوانند با تکیه بر مهارت‌های خود، به استقلال اقتصادی دست یابند.»

یکی از شاغلان این کارگاه نیز با تأکید بر تأثیر مثبت این فعالیت بر زندگی خود، از ایجاد فرصت کسب درآمد حلال و مدیریت بهتر امور خانوادگی خبر داد.

این واحد تولیدی در برنامه‌های آینده‌ی خود، تمرکز بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش تعداد نیروی کار را دنبال می‌کند تا نقش خود را در تقویت اقتصاد محلی پررنگ‌تر کند.

این موفقیت، نمونه‌ای بارز از هم‌افزایی میان مهارت‌های فردی و حمایت‌های سازمان‌یافته برای توانمندسازی زنان در جامعه است.