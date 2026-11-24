بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، از زمان ورود هیئت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد، میزان تعهدات ارزی منقضی‌شده شبکه بانکی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار به ۷۸ میلیون دلار در آبان‌ماه سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیست‌وپنجمین جلسه هیئت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، گزارش سازمان بازرسی کل کشور از روند کاهش تعهدات ارزی منقضی‌شده شبکه بانکی کشور ارائه شد.

بر اساس این گزارش، از زمان ورود هیئت ویژه، میزان تعهدات ارزی منقضی‌شده شبکه بانکی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار به ۷۸ میلیون دلار در آبان‌ماه سال جاری رسیده است که بیانگر کاهش حدود ۹۶ درصدی این تعهدات است.