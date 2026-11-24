به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، دیوان محاسبات کشور کسر مبلغ ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال از بهای هر کیلوگرم گندم خریداری‌شده از کشاورزان بابت سهم بیمه را غیرقانونی دانست و اعلام کرد این اقدام با مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی مغایرت دارد.

این موضوع در پی شکایت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی و پس از پیگیری‌های این کمیسیون در دستور بررسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

بر اساس مکاتبات انجام‌شده، وزارت جهاد کشاورزی مبلغ ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال از بهای هر کیلوگرم گندم خرید تضمینی‌شده را بابت سهم بیمه کشاورزان کسر کرده بود؛ اقدامی که با اعتراض گندم‌کاران همراه شد و کمیسیون کشاورزی مجلس را به پیگیری قانونی بودن این کسر واداشت.

دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، کسر این مبلغ از مطالبات گندم‌کاران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با استناد به مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی تأکید کرده است که سهم بیمه کشاورزان نباید از محل بهای خرید تضمینی گندم پرداخت شود.

بر اساس مفاد این مصوبه، تأمین منابع مربوط به حق بیمه سهم کشاورز بر عهده دولت است و این مبالغ باید از محل ردیف اعتباری خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأمین شود.

همچنین مطابق این مصوبه، مبالغ مربوط به حق بیمه باید هم‌زمان با پرداخت مطالبات گندم‌کاران به حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز شود؛ بنابراین کسر این مبالغ از بهای گندم تحویلی کشاورزان، با سازوکار تعیین‌شده در مصوبه شورای قیمت‌گذاری مغایرت دارد.

دیوان محاسبات در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی خواسته است مستندات قانونی و دلایل مربوط به کسر این مبالغ از بهای گندم خریداری‌شده را ارائه کند تا ابعاد این اقدام و مسئولیت‌های مرتبط با آن مشخص شود.

در همین زمینه، کمیسیون کشاورزی مجلس مجموع مبالغ کسرشده از مطالبات گندم‌کاران در سراسر کشور را حدود ۱۲ تا ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و خواستار بازگرداندن این وجوه به حساب کشاورزان شده است.

با توجه به اعلام مغایرت قانونی این اقدام از سوی دیوان محاسبات، اکنون تعیین تکلیف وجوه کسرشده، نحوه بازپرداخت آن به گندم‌کاران و پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به مکاتبات دیوان، از موضوعات پیش‌روی این پرونده است.