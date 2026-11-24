سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: تاکنون، ۲۱۲ نفر در نیشابور بر اثر مصرف مشروبات الکلی در این شهر مسموم شده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سیدمیلاد تقدیسی حیدریان افزود: در حال حاضر ۷۱ نفر بستری هستند، ۷۷ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۳۶ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است؛ همچنین از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۱۹۹ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بوده‌اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه علایم مصرف الکل ممکن است از چند ساعت بعد از مصرف شروع شود افزود: مصرف متانول در مشروبات الکلی دست ساز می‌تواند منجر به فوت، کوری، نارسایی کلیه و یا خونریزی‌های مغزی در فرد شود لذا افراد در صورت بروز علایمی همچون تاری دید سر درد، سر گیجه، تهوع، استفراغ، احساس تنگی نفس، کاهش هوشیاری، سریعا به اورژانس‌های سه بیمارستان نیشابور مراجعه کنند.

مسمومیت ۱۹ دانش‌آموز بر اثر مصرف مشروبات الکلی

محمدرضا مرادقلی، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور نیز گفت: متاسفانه ۱۹ نفر از مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی، دانش‌آموز زیر ۱۸ سال هستند بطوریکه متاسفانه دامنه سنی افراد دچار مسمومیت با مشروبات الکلی از ۱۲ تا ۴۰ سال است و کمترین سن مسمومان ۱۲ سال گزارش شده است.