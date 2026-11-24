به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجمع جهانی قلم در سوگ نویسنده فرهیخته، رضا امیرخانی بیانیه‌ای را صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«مجمع جهانی قلم با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت نویسنده، جستارنویس و صاحب‌قلم برجسته، جناب آقای رضا امیرخانی را اعلام می‌دارد. فقدان ایشان، موجب غم و اندوه و تألم در جامعه‌ی ادبی و فرهنگی ایران شد.

رضا امیرخانی، نویسنده‌ای فراتر از یک روایتگر ساده بود؛ او پدیده‌ای بود که با جوهر قلم خویش، وجه دیگری از ادبیات داستانی را، در برابر چشمان خوانندگان به تماشا گذاشت. آثار ماندگاری همچون «ارمیا»، «من او» و «بیوتن»، نه تنها میراثی ادبی، بلکه گواهی بر قدرتِ روایتگری و نگاهِ عمیق او به جهان و انسان هستند. او نویسنده‌ای نبود که بتوان تنها با یک اثر یا یک موضعِ فکری، وی را تعریف کرد؛ بلکه با حضور در عرصه‌های گوناگونِ داستان‌نویسی، سفرنامه‌نگاری و جستار‌های اجتماعی، جهانی از تلاقیِ تجربه و اندیشه را رقم زد.

درگذشت ایشان، برای اهل قلم، نه تنها یک فقدان، بلکه دعوتی است برای بازخوانیِ کارنامه‌ی پرفراز و نشیب و نقد علمی و منصفانه دیدگاه‌هایی که همواره بحث‌ها و مکاتب فکریِ متعددی را در ادبیات معاصر برانگیخته است. اگرچه جسمِ ایشان از میان می‌رود، اما «امیرخانی» در قلب تمامی علاقمندان به قلمِ پراعجازش، جاودانه باقی خواهد ماند.

مجمع جهانی قلم، ضایعه درگذشت رضا امیرخانی را، به خانواده‌ی محترم ایشان، جامعه‌ی نویسندگان، اهالی فرهنگ و ادب و تمامی دوستداران قلم و اندیشه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم، رحمت، مغفرت و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.»