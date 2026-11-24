لوپن، سیاستمدار کهنه‌کار راست‌گرای فرانسوی هشدار داد که ورود ناتو به مناقشه اوکراین می‌تواند منجر به وقوع جنگ جهانی سوم شود.

ورود ناتو به اوکراین خطر جنگ جهانی سوم را به همراه دارد

ورود ناتو به اوکراین خطر جنگ جهانی سوم را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مارین لوپن، سیاستمدار کهنه‌کار راست‌گرای فرانسوی و حزب «اجتماع ملی» مدت‌هاست که از حمایت‌های نظامی و مالی فرانسه از اوکراین انتقاد کرده و خواستار عادی‌سازی روابط با روسیه شده‌اند.

مارین لوپن، سیاستمدار کهنه‌کار راست‌گرای فرانسوی سه پیامد احتمالی برای مناقشه اوکراین برشمرد و گفت: «اولین حالت این است که ناتو وارد جنگ اوکراین شود که به جنگ جهانی سوم می‌انجامد؛ سناریویی که واقعا فاجعه‌بار و مصیبت‌بار خواهد بود. حالت دوم، یک جنگ ۱۰۰ ساله است؛ وضعیتی که در آن ناتو مداخله نمی‌کند، اما درگیری میان روسیه و اوکراین سال‌های سال به طول می‌انجامد.»

این سیاستمدار فرانسوی که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ کشورش پیشرو است، همچنین افزود سناریوی دیگر برقراری صلح است و تاکید کرد که در صورت انتخاب شدن، «قطعا تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا شرایط مناسب برای حل‌وفصل این مناقشه فراهم شود».

لوپن در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت پیروزی در انتخابات سال آتی میلادی فرانسه به مسکو سفر خواهد کرد تا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند، گفت که رهبران باید آمادگی گفت‌و‌گو با همه طرف‌ها را داشته باشند.

او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس همچنین نوشت: «اگر به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه انتخاب شوم، با همه گفت‌و‌گو خواهم کرد.»

لوپن پیش از این امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را متهم کرده بود که به دلیل برنامه‌هایش برای ارسال جنگنده‌های میراژ به کی‌یف، قصد دارد وارد جنگ با روسیه شود.

وی همچنین ماه گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز، ایده پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت که چنین اقدامی برای این اتحادیه به منزله «خودکشی اقتصادی» خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ماه‌ها تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که برای ۱۸ آوریل ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده، باقی مانده است. اگر هیچ‌یک از نامزد‌ها نتوانند بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کنند، دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتاز در تاریخ ۲ مه برگزار خواهد شد.

چهارشنبه گذشته، موسسه ایفوپ (Ifop) نتایج نظرسنجی دیگری را منتشر کرد که نشان می‌دهد لوپن با کسب حداکثر ۳۶ درصد آرا، در دور نخست انتخابات پیشتاز خواهد بود. رقیب اصلی او، ژان-لوک ملانشون رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» ۱۹.۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده است. بر اساس این نظرسنجی، نامزد‌های میانه‌رو از جمله ادوارد فیلیپ نخست‌وزیر پیشین فرانسه با کمتر از ۱۵ درصد آرا در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

این نظرسنجی حاکی از آن است که لوپن در دور دوم انتخابات با اختلاف چشمگیری پیروز خواهد شد.

اظهارات لوپن در حالی مطرح شده که از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، پاریس یکی از سرسخت‌ترین حامیان کی‌یف در اتحادیه اروپا بوده و میلیارد‌ها یورو کمک نظامی و تسلیحات پیشرفته در اختیار این کشور قرار داده است. فرانسه همچنین نقشی محوری در ائتلاف مشتاقان ایفا کرده است؛ ائتلافی که خواستار اعزام نیرو‌های کشور‌های عضو ناتو به اوکراین، پس از دستیابی به توافق صلح، است. مسکو هشدار داده که این اقدام منجر به رویارویی مستقیم میان روسیه و ناتو خواهد شد.