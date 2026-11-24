\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0634\u0635\u062a \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f: \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631\u060c \u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0647\u0648\u0634\u06cc\u0627\u0631 \u0648 \u0622\u06af\u0627\u0647 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u060c \u0645\u0646\u0637\u0628\u0642 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u062d\u062a \u0647\u06cc\u0686 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0635\u0631\u0641\u0646\u0638\u0631 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n \n