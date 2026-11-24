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فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از کشف ۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در جریان دو عملیات پلیسی طی هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ علیاکبر قلیپور در تشریح این خبر گفت : مأموران انتظامی شهرستان قائم شهر در راستای مقابله قاطع با سوداگران مرگ و برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، طی دو عملیات هدفمند موفق شدند ۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۹ نفر از قاچاقچیان را دستگیر کنند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، ۷ دستگاه خودرو نیز که در ارتباط با فعالیت قاچاقچیان مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر با تأکید بر تداوم برخورد قاطع و مستمر پلیس با پدیده شوم مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.