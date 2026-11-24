به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور در تشریح این خبر گفت : مأموران انتظامی شهرستان قائم شهر در راستای مقابله قاطع با سوداگران مرگ و برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، طی دو عملیات هدفمند موفق شدند ۶۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۹ نفر از قاچاقچیان را دستگیر کنند.

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وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۷ دستگاه خودرو نیز که در ارتباط با فعالیت قاچاقچیان مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

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فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر با تأکید بر تداوم برخورد قاطع و مستمر پلیس با پدیده شوم مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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