نخستین نشست هماهنگی هفته پژوهش و فناوری جنوب استان اصفهان با حضور نمایندگان شهرستان‌های شهرضا، سمیرم، دهاقان و مبارکه در شهرضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری اصفهان گفت: هفته پژوهش و فناوری امسال با شعار پژوهش و فناوری، پیشران ایران قوی و تاب‌آور برگزار می‌شود و جهت‌گیری برنامه‌ها، مسئله‌محوری و شناسایی مشکلات دستگاه‌های اجرایی و اولویت‌ها و چالش‌های استان است.

زهره کمالی افزود: دستورالعمل‌های اجرایی هفته پژوهش در سایت استانداری بارگذاری شده و مکاتبات لازم با بخشداران، شهرداران و فرمانداران استان انجام شده است.

فرماندار شهرضا گفت: این شهرستان به‌عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش جنوب استان، فعالیت خود را با تشکیل ۶ کمیته و انتخاب مسئولان آنها آغاز کرده است.

فریبرز امیری برگزاری بازدید‌های علمی دانش‌آموزان و دانشجویان و نمایشگاه جامع دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه جنوب استان را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد.

ویبا اشاره به فعالیت ۵ مرکز دانشگاهی با بیش از ۷ هزار دانشجو در شهرضا، بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای اجرای برنامه‌های هدفمند و متناسب با توانمندی‌های منطقه تأکید کرد.