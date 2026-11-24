مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای تهران از صدور حکم محکومیت عاملان سرقت ۵۱ تن نبشی آهن مخصوص دکل‌های انتقال نیروی برق خبر داد و گفت: در پی پیگیری‌های حقوقی و قضایی این شرکت، متهمان اصلی پرونده به حبس تعزیری و رد مال محکوم شدند و تعدادی از همکاران شرکت نیز از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نسرین ترازی با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده در پی خروج غیرقانونی و سرقت ۵۱ تن نبشی آهن مخصوص دکل‌های انتقال نیرو از انبار کل شرکت برق منطقه‌ای تهران در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد و پس از انجام بررسی‌ها، شناسایی عوامل دخیل و طی مراحل قضایی، سرانجام حکم بدوی آن در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ صادر و ابلاغ شد.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های رسیدگی به این پرونده افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها، شناسایی محل اختفای اموال مسروقه و اثبات نقش افراد دخیل در خروج غیرقانونی تجهیزات از انبار، به ویژه با وجود استفاده از اسناد جعلی، بود که با پیگیری‌های مستمر حقوقی و قضایی، ابعاد مختلف پرونده روشن شد.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای تهران تصریح کرد: بر اساس رأی صادرشده، متهم ردیف اول به پنج سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم به یک سال حبس محکوم شده‌اند و حکم رد مال نیز برای استرداد تجهیزات مسروقه صادر شده است. همچنین تعدادی از همکاران شرکت که در جریان رسیدگی با اتهاماتی مواجه بودند، از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.

ترازی، بازگشت ۵۱ تن نبشی مخصوص دکل‌های انتقال نیرو به چرخه بهره‌برداری شرکت را از مهمترین دستاورد‌های این پرونده برشمرد و گفت: این تجهیزات که از تولیدات داخل کشور و دارای ارزش ریالی قابل‌توجهی هستند، نقش مهمی در تأمین و پشتیبانی زیرساخت‌های شبکه انتقال برق دارند؛ ازاین‌رو صیانت از آنها علاوه بر حفاظت از اموال عمومی، در استمرار خدمت‌رسانی و حفظ پایداری شبکه برق نیز اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و محکومیت عوامل اصلی سرقت، استرداد اموال کشف شده، روشن شدن ابعاد مسئولیت افراد و تبرئه همکاران بی‌گناه، از نتایج مهم این رسیدگی قضایی است. این پرونده همچنین ضرورت تقویت سازوکار‌های نظارتی و کنترل دقیق‌تر فرآیند ورود و خروج کالا در انبار‌های شرکت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای تهران در پایان تأکید کرد: صیانت از دارایی‌های شرکت و بیت‌المال، حفاظت از تجهیزات راهبردی صنعت برق و پیگیری قاطع تخلفات و جرائم مرتبط با اموال عمومی، از اولویت‌های این دفتر است و پیگیری‌های حقوقی و قضایی در این زمینه با جدیت ادامه خواهد داشت.