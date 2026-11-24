جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: میناب در طراحی‌های فرهنگی بسیج و سپاه به عنوان یکی از مناطق نورانی کشور برای برگزاری اردو‌های راهیان نور تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار سید قاسم قریشی افزود: ظرفیت پذیرایی از زائران کشور‌های حوزه مقاومت و دیگر آزادگان جهان هم برای زیارت گلزار شهدای شجره طیبه میناب فراهم می‌شود.

وی گفت: حمله تروریستی آمریکا به دبستان شجره طیبه میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ همزمان هم اوج وحشیگری تروریستی‌های آمریکایی را نشان داد و هم عمق کینه آنان را به ملت ایران نمایان کرد.

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جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: شهرستان میناب به عنوان قطب مظلومیت و مقاومت مردم ایران در تاریخ ماندگار شد.

سردار قریشی گفت: عملکرد مسئولان در شناساندن میناب به عنوان قطب فرهنگ مقاومت در جنگ تحمیلی سوم شایسته تقدیر است و برای پاسداشت شهدا و خانواده آنان و ترویج فرهنگ مقاومت سازمان بسیج در کنار مسئولان کشوری و لشکری است.

وی برپایی اجتماع ۱۵ هزار نفری بسیجیان در گلزار شهدای میناب نقطه عطفی برای این حرکت توصیف کرد.