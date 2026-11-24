به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با «یوحنا دهم»، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس انطاکیه، اعلام کرد که وضعیت لبنان بسیار نگران‌کننده است و روند مثبتی را طی نمی‌کند.

وی هشدار داد که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در خاک لبنان، خطر وقوع درگیری نظامی گسترده‌تری را در این کشور افزایش می‌دهد؛ مسئله‌ای که مسکو خواهان جلوگیری از آن است.

لاوروف بر اهمیت ثبات داخلی لبنان پافشاری کرد و افزود: «حفظ ساختار دولت لبنان و صیانت از توازن بسیار شکننده میان سه گروه اصلی جمعیتی این کشور، امری حیاتی است.»

وزیر خارجه روسیه همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که مسکو امیدوار است با وجود تحریکات مکرر، وحدت ملی در سوریه با مشارکت تمامی گروه‌های قومی و مذهبی محقق شود.