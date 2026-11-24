آیین فرهنگی دیدار با حضور عبدالجبار کاکایی، نویسنده و ترانه‌سرا، با محوریت گفت‌و‌گو درباره شعر و ادبیات و تأکید بر معرفی شایسته وحشی بافقی، در شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آئین در سالن همایش شهرک آهنشهر و به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بافق برگزار شد و با سخنرانی ادبی، شعرخوانی و گفت‌و‌گو با عبدالجبار کاکایی همراه بود.

رئیس کتابخانه‌های عمومی استان یزد، در این مراسم با اشاره به وضعیت مطلوب شهرستان بافق در شاخص‌های کتابخانه‌ای گفت: این شهرستان دارای پنج باب کتابخانه عمومی شامل چهار کتابخانه شهری و یک کتابخانه روستایی است و از نظر شاخص‌های کتابخانه‌ای وضعیت بسیار مطلوبی دارد.

محمدمحسن رفیعی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی شهرستان افزود: برنامه‌های فرهنگی متنوعی در این کتابخانه‌ها برگزار می‌شود که کتابخانه محمدمفید مستوفی با اجرای برنامه‌های روزانه فرهنگی و محافل ادبی، یکی از کانون‌های فعال این حوزه است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این محافل زمینه پرورش استعداد‌های ادبی و ظهور شاعران بزرگی همچون وحشی بافقی را فراهم کند تا این استعداد‌ها در سطح استان، کشور و جهان معرفی شوند.

در ادامه این آئین، عبدالجبار کاکایی نویسنده و ترانه‌سرا، وحشی بافقی را یکی از نقاط طلایی منطقه و شهر بافق دانست و گفت: این شاعر پرآوازه سده دهم هجری در حافظه جمعی جامعه ایران، به‌عنوان نماد و الگویی از یکی از مکاتب شعر فارسی، یعنی مکتب وقوع، شناخته می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه وحشی بافقی، از اهالی شهر، مدیران و مسئولان خواست برای معرفی شایسته‌تر این شاعر برجسته اهتمام بیشتری داشته باشند و جایگاه فرهنگی و ادبی او را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.