مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی با تأکید بر جایگاه دانشجویان در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ضرورت تقویت روحیه مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی با تأکید بر جایگاه دانشجویان در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور و ضرورت تقویت روحیه مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

همزمان با سالروز تشکیل بسیج دانشجویی، مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، استادان و دانشجویان در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار نسل جوان و دانشجویان در آینده کشور اظهار کرد: دانشجویان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و فکری جامعه، نقش مهمی در شناسایی مسائل، ارائه راهکار‌های علمی و کمک به حل مشکلات کشور دارند.

محمودرضازاد، رئیس دانشگاه ارومیه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه دانشگاه در پیشرفت و توسعه کشور، دانشجویان را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و بر ضرورت تقویت فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشگاه تأکید کرد.

وی افزود: دانشگاه علاوه بر رسالت علمی و آموزشی، وظیفه دارد زمینه رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان را فراهم کند تا نسل جوان با برخورداری از دانش، مهارت و روحیه مسئولیت‌پذیری، در حل مسائل کشور و ساختن آینده‌ای بهتر نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مطالبه‌گری و خودباوری در میان دانشجویان افزود: پیوند ظرفیت علمی دانشگاه‌ها با نیاز‌های واقعی جامعه و بهره‌گیری از ایده‌ها و توانمندی‌های نسل جوان می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور باشد.

رضا نصیرزاده، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی آذربایجان‌غربی، نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه و رسالت بسیج دانشجویی در فضای دانشگاهی اظهار کرد: بسیج دانشجویی به‌عنوان مجموعه‌ای برخاسته از متن دانشگاه، می‌تواند با تکیه بر روحیه انقلابی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال و اثرگذار دانشجویان در مسائل کشور افزود: مطالبه‌گری آگاهانه، تقویت بصیرت، خودباوری و تلاش برای حل مشکلات جامعه از مهم‌ترین رسالت‌های دانشجویان بسیجی است و دانشگاه باید بستری برای پرورش نیرو‌های متخصص، متعهد و دغدغه‌مند باشد.

در پایان این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از خانواده‌های معظم شهدا و دانشجویان نمونه دانشگاه ارومیه به پاس تلاش‌ها، افتخارات و نقش‌آفرینی آنان تجلیل شد.