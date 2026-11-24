به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مسعود همتی گفت: با توجه به تاکید بر آموزش سربازان در دوران خدمت سربازی و رفع معضل بیکاری و دغدغه اشتغال جوانانی که برای دفاع از تمامیت ارضی کشور درنیرو‌های مسلح خدمت می‌کنند، از اوایل سال ۹۶ قرارگاه مهارت آموزی تشکیل و به فعالیت خود ادامه داد.

وی افزود: برای ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، ۱۲ مشوق از جمله یک ماه کسر خدمت سربازی، یک ماه مرخصی تشویقی، ۶ ماه تعویق اعزام به خدمت، اعطاء درجه، بخشش اضافه خدمت، بکارگیری بعنوان مربی و کمک مربی و اولویت استخدام در نیرو‌های مسلح، برای سربازان دارای مهارت در نظر گرفته شده است.

سرهنگ همتی افزود: افرادی که قبل از سربازی دوره‌های مهارت آموزی را طی کرده و موفق به کسب گواهی شوند، می‌بایست برای بهره مندی از مشوق‌های فوق تا ۲ ماه قبل از تاریخ اعزام به خدمت در سامانه سخا ثبت نام تا از امتیازات پیش بینی شده برخوردار شوند.

معاون وظیفه عمومی پلیس کرمانشاه گفت: افراد برای بهره مندی از این امتیاز باید حداقل ۸۰ ساعت مهارت ببینند و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در صورتی که ۲۴۰ امتیاز بواسطه کسب مهارت‌های مرتبط با رشته، واحد عملی، کار آزمایشگاهی، تدریس در رشته تحصیلی را کسب کنند، می‌توانند از مشوق‌های فوق برخوردار شوند.

وی افزود: طرح مهارت آموزی جز ماموریت‌های نیرو‌های مسلح است که همه سربازان نیرو‌های مسلح یک مهارت تخصصی و ۵ مهارت عمومی از جمله مهارت کسب وکار، سبک زندگی و... را کسب خواهند کرد.

سرهنگ همتی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با تلاش گسترده دستگاه‌های متولی امر مهارت آموزی درسطح سازمان‌های نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های دولتی بتوانیم همه کارکنان وظیفه را تحت پوشش مهارت آموزی قرار دهیم.