تاکید کرد : یکی از نکات مثبت حمل و نقل عمومی رایگان این است که در ایام جنگ بتوانیم به مردم در زیر زمین خدمات ارائه دهیم. استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی ایمنی بیشتری برای آنها فراهم می‌کند.

سروری تاکید کرد : یکی از نکات مثبت حمل و نقل عمومی رایگان این است که در ایام جنگ بتوانیم به مردم در زیر زمین خدمات ارائه دهیم. استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی ایمنی بیشتری برای آنها فراهم می‌کند.

احداث یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های ورزشی در منطقه ۲۱ تهران

در ادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته عمران شورا با اشاره به احداث یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های ورزشی در منطقه ۲۱ گفت: پارکینگ طبقاتی سبلان در منطقه هشت نیز با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال ساخت است.

سید محمد آقامیری با اشاره به بازدید خود از طرح‌های سه منطقه در روز‌های گذشته، اظهار کرد: در منطقه ۲۱، یک مجموعه شهردخت به نام بانو گوهرشاد در حال احداث است که با ۷۵ هزار متر مربع مساحت و ۶ هزار و ۶۰۰ متر مربع زیربنا یکی از بزرگترین مجموعه‌ها ورزشی محسوب می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: اینطرح ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت پشتیبانی مالی تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

آقامیری با اشاره به ساخت سرای محله چیتگر با ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی، یادآور شد: از شهردار منطقه و پیمانکار این پروژه برای ادامه آن تقدیر می‌کنیم و امیدواریم با تزریق مالی پروژه با پیشرفت بیشتری اجرایی شود.

وی به بازپیرایی فضای سبز در مجموعه ساصد، خاطرنشان کرد: عملیات زیربنایی برای تأسیسات نیز آغاز شده و بخش‌های مختلف در حال پیشرفت است.

وی افزود: یک ساختمان اداری نیز برای منطقه ۱۳ در حال احداث است که تمام مجموعه‌ها را به این ساختمان منتقل کنند. همچنین یک سوله با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و سالن‌های کارگری ناحیه دو و سه منطقه ۱۳ با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

آقامیری با بیان اینکه پروژه خیالستان زندگی نیز با ۶ هزار و ۵۰۰ متر زیربنای ورزشی در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: تصفیه خانه ابراهیم آباد نیز در این محدوده در حال ساخت است و هفدهمین تصفیه خانه تهران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پارکینگ طبقاتی سبلان در منطقه هشت، یادآور شد: از شهردار منطقه هشت هم برای تسلط به پروژه‌های این منطقه تقدیر می‌کنم.

نام‌گذاری یکی از کتابخانه‌های تهران به نام بشرا و امیررضا عرب نژاد

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به شهادت بشرا و امیررضا عرب نژاد به همراه پدر و مادر خود در جنگ گفت: سه نفر از این خانواده عضو کتابخانه‌های شهرداری تهران بودند و هفته گذشته یکی از کتابخانه‌ها به نام بشرا و امیررضا نام‌گذاری شد.

علیرضا نادعلی در چهارصد و پنجاهمین جلسه شورا ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار کرد:‌ای کاش در هفته‌ای همچون هفته بسیج، نمادی در صحن شورا پیش بینی می‌شد تا بدانیم این موضوع تا اندازه‌ای برای ما متفاوت است. باید به این کار نمادین توجه جدی تری داشته باشیم.

وی ضمن تسلیت به مناسب درگذشت مرحوم دکتر گلشنی تصریح کرد: ایشان یکی از کسانی بود که به فرمایش حضرت آقا در تحول علوم انسانی اعتقاد داشت. متأسفانه در ویکی پدیا نگاه‌هایی غرب زده در مورد ایشان نوشته شده و ایشان را مورد اهانت قرار داده است.

طرح هزار و یک شهر باید تعیین تکلیف شود

همچنین سید احمد علوی دیگر عضو شورای شهر با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه هزار و یک شهر، تاکید کرد: این مجموعه با هدف تامین نیاز‌های تفریحی و رفاهی شهروندان غرب تهران تعریف شده و مدیریت شهری در قبال به سرانجام رساندن آن مسئولیت دارد.

وی امروز در تذکر خود در صحن شورا و در بررسی عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این سازمان اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری یکی از مجموعه‌های سنگین و پرمسئولیت شهرداری بود که به دلیل تعدد طرح‌های تعریف‌شده و مشکلات انباشته در بسیاری از قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش مسئولیت آن با دشواری‌هایی همراه بود؛ با این حال، مدیریت این مجموعه مسئولیت را پذیرفت و برای ساماندهی پروژه‌ها اقدام کرد.

وی با اشاره به برخی عوامل موثر در پیشبرد امور این سازمان افزود: یکی از رویکرد‌های موثر در این دوره، تفویض اختیار و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به مناطق بود؛ اقدامی که موجب شد انحصار تصمیم‌گیری در سازمان کاهش پیدا کند و مناطق نیز بتوانند در پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقش فعال‌تری داشته باشند.

علوی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های تفریحی و رفاهی در غرب تهران تصریح کرد: زمانی که توسعه غرب تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت، برای تامین نیاز‌های زیرساختی و رفاهی این محدوده، مجموعه‌هایی همچون دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان چیتگر و شهربازی هزار و یک شهر پیش‌بینی شدند که هر یک در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این بخش از پایتخت تعریف شده بودند.

وی با بیان اینکه طرح هزار و یک شهر با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شد و تا مراحلی نیز پیش رفت، خاطرنشان کرد: این پروژه به دلایل مختلف با مشکلات و توقف‌هایی مواجه شد که یکی از موضوعات قابل توجه در این زمینه، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی یکپارچه در توسعه شهری است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نمی‌توان از یک سو برای مجموعه هزار و یک شهر با سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرارداد منعقد کرد و از سوی دیگر، در مجاورت آن پروژه‌های بزرگ تجاری دیگری تعریف کرد، بدون آنکه آثار این تصمیمات بر توجیه اقتصادی و روند اجرای پروژه‌های پیشین مورد توجه قرار گیرد.

علوی با تاکید بر اینکه بررسی تاخیر‌ها و تعهدات سرمایه‌گذار باید در کنار سایر عوامل موثر بر سرنوشت پروژه انجام شود، گفت: بخشی از ظرفیت‌های تجاری که در پروژه هزار و یک شهر پیش‌بینی شده بود، با توجه به توسعه مجموعه‌های تجاری مشابه در اطراف آن، با شرایط متفاوتی مواجه شده است و این موضوع نیز باید در بررسی وضعیت قرارداد و تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه طرح هزار و یک شهر صرفا یک قرارداد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه مطالبه شهروندان غرب تهران است، اظهار کرد: این مجموعه برای مردمی تعریف شده که در غرب پایتخت سکونت دارند و انتظار دارند متناسب با توسعه جمعیتی و کالبدی این منطقه، از امکانات تفریحی و رفاهی مناسب برخوردار باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خطاب به مدیران شهری و مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری تاکید کرد: اگر دوره ششم مدیریت شهری در زمان مقرر به پایان می‌رسید، این مطالبه نیز همچنان بر عهده مدیریت شهری باقی می‌ماند؛ بنابراین ضروری است در فرصت موجود، وضعیت پروژه هزار و یک شهر به‌صورت جدی بررسی و برای تعیین تکلیف نهایی آن تصمیم‌گیری شود.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری زمانی که زمینه توسعه غرب تهران را فراهم کرد، مسئولیت تامین زیرساخت‌های متناسب با این توسعه را نیز پذیرفته است و پروژه هزار و یک شهر یکی از مصادیق این مسئولیت است که نباید مطالبه شهروندان درباره آن بلاتکلیف باقی بماند. نادعلی با اشاره به شهادت بشرا و امیررضا عرب نژاد به همراه پدر و مادر خود در جنگ، خاطرنشان کرد: سه نفر از این خانواده عضو کتابخانه‌های شهرداری تهران بودند. هفته گذشته یکی از کتابخانه‌ها به نام بشرا و امیررضا نامگذاری شد و کتاب‌هایی که توسط این دو کودک به امانت داده شده بود، به نمایش گذاشته شد. امروز باید ببینیم که چگونه فرهنگ شهادت محلات را هدایت می‌کند.همچنین سید احمد علوی دیگر عضو شورای شهر با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه هزار و یک شهر، تاکید کرد: این مجموعه با هدف تامین نیاز‌های تفریحی و رفاهی شهروندان غرب تهران تعریف شده و مدیریت شهری در قبال به سرانجام رساندن آن مسئولیت دارد.وی امروز در تذکر خود در صحن شورا و در بررسی عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این سازمان اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری یکی از مجموعه‌های سنگین و پرمسئولیت شهرداری بود که به دلیل تعدد طرح‌های تعریف‌شده و مشکلات انباشته در بسیاری از قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش مسئولیت آن با دشواری‌هایی همراه بود؛ با این حال، مدیریت این مجموعه مسئولیت را پذیرفت و برای ساماندهی پروژه‌ها اقدام کرد.وی با اشاره به برخی عوامل موثر در پیشبرد امور این سازمان افزود: یکی از رویکرد‌های موثر در این دوره، تفویض اختیار و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به مناطق بود؛ اقدامی که موجب شد انحصار تصمیم‌گیری در سازمان کاهش پیدا کند و مناطق نیز بتوانند در پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقش فعال‌تری داشته باشند.علوی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های تفریحی و رفاهی در غرب تهران تصریح کرد: زمانی که توسعه غرب تهران در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت، برای تامین نیاز‌های زیرساختی و رفاهی این محدوده، مجموعه‌هایی همچون دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان چیتگر و شهربازی هزار و یک شهر پیش‌بینی شدند که هر یک در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این بخش از پایتخت تعریف شده بودند.وی با بیان اینکه طرح هزار و یک شهر با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز شد و تا مراحلی نیز پیش رفت، خاطرنشان کرد: این پروژه به دلایل مختلف با مشکلات و توقف‌هایی مواجه شد که یکی از موضوعات قابل توجه در این زمینه، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی یکپارچه در توسعه شهری است.عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نمی‌توان از یک سو برای مجموعه هزار و یک شهر با سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرارداد منعقد کرد و از سوی دیگر، در مجاورت آن پروژه‌های بزرگ تجاری دیگری تعریف کرد، بدون آنکه آثار این تصمیمات بر توجیه اقتصادی و روند اجرای پروژه‌های پیشین مورد توجه قرار گیرد.علوی با تاکید بر اینکه بررسی تاخیر‌ها و تعهدات سرمایه‌گذار باید در کنار سایر عوامل موثر بر سرنوشت پروژه انجام شود، گفت: بخشی از ظرفیت‌های تجاری که در پروژه هزار و یک شهر پیش‌بینی شده بود، با توجه به توسعه مجموعه‌های تجاری مشابه در اطراف آن، با شرایط متفاوتی مواجه شده است و این موضوع نیز باید در بررسی وضعیت قرارداد و تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه طرح هزار و یک شهر صرفا یک قرارداد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه مطالبه شهروندان غرب تهران است، اظهار کرد: این مجموعه برای مردمی تعریف شده که در غرب پایتخت سکونت دارند و انتظار دارند متناسب با توسعه جمعیتی و کالبدی این منطقه، از امکانات تفریحی و رفاهی مناسب برخوردار باشند.عضو شورای اسلامی شهر تهران خطاب به مدیران شهری و مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری تاکید کرد: اگر دوره ششم مدیریت شهری در زمان مقرر به پایان می‌رسید، این مطالبه نیز همچنان بر عهده مدیریت شهری باقی می‌ماند؛ بنابراین ضروری است در فرصت موجود، وضعیت پروژه هزار و یک شهر به‌صورت جدی بررسی و برای تعیین تکلیف نهایی آن تصمیم‌گیری شود.علوی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری زمانی که زمینه توسعه غرب تهران را فراهم کرد، مسئولیت تامین زیرساخت‌های متناسب با این توسعه را نیز پذیرفته است و پروژه هزار و یک شهر یکی از مصادیق این مسئولیت است که نباید مطالبه شهروندان درباره آن بلاتکلیف باقی بماند.

وی همچنین گفت: ما حتما با دورکاری کارکنان شهرداری مخالفیم و باید پای کار مردم باشد. درست است شرایط سخت باعث دورکاری برخی دستگاه‌ها می‌شود، اما طبیعتا اگر شهرداری دور کار شود اتفاق خوبی در خدمت به مردم رخ نمی‌دهد.