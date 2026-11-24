به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پاول زالوسکی (Paweł Zalewski) گفت که شورای آتلانتیک شمالی، نهاد اصلی تصمیم‌گیری این سازمان، این تصمیم را در جلسه دیروز (۲ آذر) اتخاذ کرد.

این مذاکرات پس از حمله موشکی روسیه به غرب اوکراین انجام شد که طی آن سه پرتابه در جنوب شرقی لهستان سقوط کردند.

بقایای این پرتابه‌ها در سه نقطه پیدا و بعداً مشخص شد که متعلق به موشک کروز Kh-۱۰۱ روسیه بوده‌اند.

زالوسکی گفت که اعضای ناتو "همبستگی کامل" خود را با لهستان ابراز کرده و این حادثه را بخشی از تشدید گسترده‌تر تنش روسیه علیه ناتو می‌دانند.

وی گفت که هیچ یک از متحدان تردیدی ندارند که اقدام‌های مسکو عمدی بوده است.

زالوسکی افزود که وزیران امور خارجه ناتو هفته آینده برای بررسی دیگر پیشنهاد‌های لهستان تشکیل جلسه خواهند داد و برخی از کشور‌ها نیز اعلام کرده‌اند که آماده ارائه سایر تجهیزات شناسایی هستند.

مارک روته دبیرکل ناتو، روز دوشنبه در برلین، این تهاجم را یک "حادثه خطرناک" از سوی روسیه خواند، هر چند که افزود باید "مسئولان" مشخص کنند که عمدی بوده یا خیر.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز گفت که روسیه "باید فوراً این تحریکات خطرناک را متوقف کند"و لهستان می‌تواند روی "همبستگی کامل" برلین حساب کند.

وی تأکید کرد که ناتو در صورت لزوم از قلمرو این اتحاد دفاع خواهد کرد.

وزارت امور خارجه لهستان اعلام کرده که سفیر روسیه پس از تکمیل برخی رویه‌ها، از جمله رویه‌های نظامی و امنیتی، احضار خواهد شد.