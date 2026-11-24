یک نانوایی در منطقه خطبه‌سرا شهرستان تالش به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، با پیگیری کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش گفت: در راستای نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و صیانت از سلامت شهروندان، یک واحد نانوایی در منطقه خطبه‌سرا، از توابع بخش کرگانرود تالش، به دلیل رعایت نکردن ضوابط و الزامات بهداشتی، تعطیل شد.

دکتر محمد جعفرپور با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی، رعایت اصول بهداشتی در واحد‌های تولید و عرضه مواد غذایی را از الزامات حفظ سلامت عمومی دانست و بر برخورد قانونی با واحد‌های متخلف تأکید کرد.

وی گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مورد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.