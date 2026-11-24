خبر هایی از تحلیف داروان حرفه ای و میانجیگران در دادگستری گلستان تا اهداء جهیزیه به زوج های جوان کلاله و علی آباد کتول را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تحلیف داروان حرفه ای و میانجیگران در دادگستری گلستان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان در این مراسم از اجرای آزمایشی طرح استقرار میانجیگران در دادسرای مرکز استان و دادگاه‌های صلح برای افزایش مصالحه در پرونده ها و همچنین اصلاح قراردادهای صنفی با هدف گنجاندن شرط داوری حرفه‌ای خبر داد.

سرهنگ پاسدار رمضانعلی قاسم پور فرمانده سپاه کلاله گفت: به مناسبت هفته بسیج، پنج سری جهیزیه شامل یخچال، ماشین لباسشویی، فرش، جاروبرقی و اجاق گاز به نوعرسان این شهرستان هدیه شد.

در علی آبادکتول هم پنج سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به نوعروسان نیازمند تحویل شد.

نمایشگاه محصولات مقاومت در میدان تجمعات شهرستان کردکوی برپا شده است.