به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر آموزش وپرورش شهرستان زرند درمراسم تجلیل ازهنرجوی هنرستان بحرالعلوم گفت:موفقیت هنرجوی پژوهشگرزرندی در کسب مدال نقره جهانی، حاصل تلفیق علم، خلاقیت و پشتکار است.

محمد جعفری با بیان اینکه افتخارآفرینی این هنرجوی پژوهشگر در عرصه‌های جهانی، نتیجه تلاش مستمرافزود: موفقیت طرح ترموگارد (ساخت برچسب حساس به دما جهت استفاده در صنعت داروسازی) و کسب مدال نقره مسابقات جهانی سوئیس، ثابت کرد که جوانان ایرانی با اتکا به دانش، توانمندی و اعتمادبه‌نفس می‌توانند در معتبرترین رویداد‌های علمی جهان خوش بدرخشند.

ابوالفضل امام بخش هنرجوی هنرستان بحرالعلوم وپژوهشگر پژوهشسرای ملاصدرا با ارائه طرح ترموگارد موفق به کسب مدال نقره مسابقات جهانی در کشور سوئیس شده بود.