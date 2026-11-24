بهروز شعیبی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، در سفر به استان یزد با استاندار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و شهردار یزد دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری و هماهنگی جهت برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی فیلم رضوی گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، بهروز شعیبی در جریان سفر به استان یزد، با محمدرضا بابایی، استاندار یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و ابوالقاسم محی‌الدینی، شهردار یزد دیدار کرد.

در این دیدارها که با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و هماهنگی برای میزبانی استان یزد از پانزدهمین جشنواره‌ه ملی فیلم رضوی انجام شد، ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی استان و نحوه مشارکت دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در دیدار با اعضای ستادهای برگزاری دو جشنواره، با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم دینی و ارزشی گفت: اثرگذاری زبان هنر و قالب‌هایی همچون فیلم کوتاه در انتقال پیام، به‌مراتب بیشتر از خطابه است و مخاطبان ارتباط مؤثرتری با این شیوه، ارتباط برقرار می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در جامعه، حمایت از این رویدادها را از وظایف مدیریت ارشد استان دانست و بر پشتیبانی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری شایسته جشنواره فیلم رضوی تأکید کرد.

در این دیدار فرشید فلاح، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، حجت‌الاسلام دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، محمد صوفی معاون تولید انجمن سینمای جوانان ایران و مسعود آستانداری، مدیر انجمن سینمای جوانان ایران دفتر یزد، حضور داشتند.

این دیدارها در راستای تقویت تعامل میان نهادهای فرهنگی و اجرایی استان و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای برگزاری رویدادهای سینمایی در یزد صورت گرفت.