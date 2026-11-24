رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام صدور نخستین موافقت اصولی پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی گفت: این موافقت اصولی پس از بررسی درخواست شرکت‌های متقاضی و بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده در مصوبه شماره ۸-۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با اعتبار یک‌ساله برای شرکت «گرین‌وب سامانه نوین» صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعلام صدور نخستین موافقت اصولی پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP) اظهار کرد: این موافقت اصولی پس از بررسی درخواست شرکت‌های متقاضی و بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده در مصوبه شماره ۸-۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با اعتبار یک‌ساله برای شرکت «گرین‌وب سامانه نوین» صادر شده است.

وی با اشاره به اهداف و ضرورت تدوین چارچوب صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی افزود: اصول حاکم بر صدور این پروانه با استناد به قوانین و مقررات بالادستی و با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور، تسهیل دسترسی ذی‌نفعان به زیرساخت‌ها و سکو‌های بومی پردازش هوشمند و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های محاسباتی کشور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

آغاز یک‌ساله برای آماده‌سازی زیرساخت‌های ارائه خدمات هوش مصنوعی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تشریح کارکرد موافقت اصولی صادرشده گفت: این موافقت اصولی به متقاضی فرصت می‌دهد تا در دوره اعتبار یک‌ساله آن، اقدامات لازم برای فراهم‌سازی مقدمات ارائه خدمات را انجام دهد. این اقدامات شامل خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، انجام آزمایش‌های فنی و همچنین مذاکره و انعقاد قرارداد با فعالان زنجیره ارزش هوش مصنوعی است.

فتاحی تأکید کرد: صدور موافقت اصولی، مرحله مقدماتی فرایند دریافت پروانه اصلی است و شرکت متقاضی باید در مهلت تعیین‌شده، الزامات و شرایط فنی و اجرایی پیش‌بینی‌شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را احراز کند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شماره ۸-۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متقاضیانی که در طول دوره یک‌ساله اعتبار موافقت اصولی، شرایط و الزامات لازم را کسب کنند، می‌توانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی را با اعتبار پنج‌ساله دریافت کنند.

ارائه خدمات هوش مصنوعی در سه سطح زیرساخت، سکو و نرم‌افزار

قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات با اشاره به دامنه خدمات قابل ارائه از سوی دارندگان این پروانه اظهار کرد: شرکت‌هایی که موفق به دریافت پروانه اصلی شوند، با ایجاد زیرساخت‌های رایانشی و انبارشی مورد نیاز، امکان ارائه طیف متنوعی از خدمات هوش مصنوعی را در قالب سطوح مختلف خدمات ابری شامل زیرساخت، سکو و نرم‌افزار خواهند داشت.

وی ادامه داد: ارائه مدل‌های آماده و از پیش آموزش‌دیده هوش مصنوعی، خدمات تحلیلی، سامانه‌های تصمیم‌سازی خودکار و نیمه‌خودکار، خدمات تولید محتوا، بستر‌های توسعه و پشتیبانی فنی از جمله خدماتی است که دارندگان این پروانه می‌توانند در چارچوب ضوابط مصوب به مشترکان ارائه کنند.

فتاحی با اشاره به نقش این چارچوب تنظیم‌گری در سامان‌دهی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: صدور این پروانه، زمینه فعالیت قانونمند شرکت‌ها در زنجیره ارزش خدمات هوش مصنوعی و بهره‌گیری از ظرفیت زیرساخت‌های بومی پردازش و محاسباتی کشور را فراهم می‌کند.

به این ترتیب، صدور نخستین موافقت اصولی پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، نخستین گام اجرایی در مسیر عملیاتی‌سازی چارچوب مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای توسعه و گسترش بازار خدمات هوش مصنوعی در کشور به شمار می‌رود.