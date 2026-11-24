رئیس جهاددانشگاهی گفت: پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، یادگار ماندگار و درخشان ایشان و جلوه ایمان، ایثار، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و عشق به ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در پیام دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی درآستانه فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸، یادگار ماندگار و درخشان ایشان و جلوه ایمان، ایثار، بصیرت، مسئولیت‌پذیری و عشق به ایران اسلامی است؛ نهادی برخاسته از مردم که در عرصه‌های گوناگون دفاع از کشور، پاسداری از استقلال و امنیت ملی، خدمت به محرومان، سازندگی، پیشرفت علمی و فرهنگی و مواجهه با دشواری‌ها و بحران‌ها، کارنامه‌ای مؤثر و افتخارآمیز از نقش‌آفرینی دارد.

قائد شهید انقلاب اسلامی، بسیج را «ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران» توصیف کرده و تأکید می‌فرمودند: «خود بسیج یک جریان است، یک شط عظیم جاری است به سمت اهداف انقلاب». این نگاه، بیانگر حقیقت بسیج به‌عنوان جریانی فراگیر و مردمی و روحیه‌ای مبتنی بر ایمان، اخلاص، خودباوری و خدمت است که در همه اقشار جامعه و عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی حضور و ظهور دارد.

بسیجیان همانند دوران پرشکوه دفاع مقدس، امروز نیز در شرایط حساس و خطیر کشور میدان‌دار هستند و در کنار مردم، شجاعانه در برابر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی ایستاده‌اند و از امنیت و آرامش کشور دفاع می‌کنند. بحمدالله جلوه ارزشمند این روحیه بسیجی در ماه‌های اخیر در حضور آگاهانه، مسئولانه و پرشور مردم مبعوث‌شده ایران در میدان‌ها و خیابان‌های سراسر کشور متجلی است، مردمی که با احساس مسئولیت، زمان‌شناسی و بصیرت در دفاع از میهن، پاسداری از استقلال و امنیت کشور و حمایت از مدافعان وطن نقش‌آفرینی می‌کنند و با ایستادگی و همبستگی خود، محاسبات دشمنان را با ناکامی مواجه ساخته‌اند.

بی‌تردید، بسیج سرمایه‌ای ارزشمند برای سازمان‌دهی توان و انگیزه آحاد جامعه و ایفای نقشی مؤثر در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، علمی، سازندگی، خدمت‌رسانی، امداد و محرومیت‌زدایی است. بهره‌گیری هدفمند از این توان مردم‌پایه و پیوند آن با نیاز‌های کشور می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حل مسائل مردم و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشد.

جهاددانشگاهی نیز به‌عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی و متکی بر فرهنگ جهادی، خدمت به مردم، تقویت اقتدار کشور و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه را رسالت خود می‌داند و با بسیج ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی خود و هماهنگی با مسئولان و نهاد‌های خدمتگزار، در مسیر پیشرفت کشور گام برمی‌دارد. این نهاد، حمایت و همراهی با بسیج مردمی را نه‌فقط یک وظیفه، بلکه بخشی از هویت خود می‌داند و با تمام توان در کنار بسیجیان ایستاده است.

ما جهادگران بر این باوریم که وحدت، انسجام و همدلی ارزشمند امروز در کشور، بیش از هر چیز حاصل حضور خودجوش و پرشور مردم در صحنه است؛ همان مؤلفه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، آن را عنصر اصلی موفقیت در مسیر تحقق راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» دانسته‌اند و بر ضرورت صیانت و تقویت آن تأکید فرموده‌اند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیّد علی خامنه‌ای و همه شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای بسیجی، فرارسیدن روز بسیج را به تمامی بسیجیان عزیز، تبریک می‌گویم و از خداوند متعال، عزت، سربلندی، توفیق خدمت صادقانه و تحقق آرمان‌های بلند ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم.

علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی