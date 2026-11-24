نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دو سوال زینب قیصری و تعدادی دیگری از نمایندگان قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علنی امروز (سه‌شنبه سوم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد، سوال زینب قیصری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، قیصری پس از استماع پاسخ‌های وزیر تعاون از توضیحات وی قانع نشد و سؤال به رأی نمایندگان گذاشته شد و در نهایت نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر، توضیحات وزیر مربوطه را قابل قبول ندانستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح سؤال ملی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «دلیل بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو» گفت: کمیسیون اجتماعی در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، این سؤال زینب قیصری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعدادی از نمایندگان را در جلسات رسمی ششم آبان‌ماه و هشتم دی‌ماه سال ۱۴۰۴ با حضور اعضای کمیسیون، نماینده سؤال‌کننده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

فضل‌الله رنجبر افزود: پس از استماع نظرات طرفین و با توجه به عدم اقناع نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی وزیر، کمیسیون قلمرو این سؤال را ملی تشخیص داد.

وی تصریح کرد: بر مستند ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی، گزارش این موضوع جهت طرح و استماع نظرات وزیر محترم و نماینده سؤال‌کننده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد