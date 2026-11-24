به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ" شهرام عبدی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر فوت بانوی جوان ۱۹ ساله در یکی از محلات سنندج، بلافاصله اکیپی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی در محل حاظر شدند.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی با هماهنگی مراجع قضایی تحقیقات را آغاز و سپس با اقدامات تخصصی قتل نامبرده مورد تایید قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده پدر و مادر مقتول به قتل دختر اعتراف کردند، گفت: قاتلان علت و انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلاف خانودگی بیان کردند.

سرهنگ عبدی تصریح کرد: عاملان قتل به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.