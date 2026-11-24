گروه پزشکان جهادی شهید لطفی نیاسر، وابسته به کانون بسیج مجتمع خیرین سلامت استان قم، با برپایی اردوی جهادی در روستای علی‌آباد بخش سلفچگان، خدمات پزشکی و دندان‌پزشکی رایگان به اهالی این روستا ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این طرح، دو پزشک متخصص و دو دندان‌پزشک خدمات تخصصی پزشکی، غربالگری دندان و مشاوره ارائه کردند. همچنین ایستگاه‌های پایش قند خون و فشار خون برای مراجعه‌کنندگان برپا شد.

این اردو در قالب پویش سلامت علوی و طرح شهید رهنمون، با حمایت بنیاد علوی و نظارت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان قم برگزار شد.

بسیج سازندگی ناحیه امام حسن مجتبی (ع) و دهیاری روستای علی‌آباد هم در اجرای این برنامه همکاری داشتند.