به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این اردوی جهادی خدمات تخصصی و رایگان به ساکنان این روستا و مناطق اطراف ارائه شد.

نیکبخت، مسئول بنیاد علوی، با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد در حوزه سلامت جوامع روستایی و دهک‌های یک و دو جامعه، گفت: در سال ۱۴۰۵ تاکنون پنج اردوی جهادی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده است که اردوی روستای چهارمه پنجمین برنامه در این حوزه به شمار می‌رود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد از خدمات چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد، حدود دو هزار نفر در قالب دو اردوی تخصصی چشم‌پزشکی غربالگری و بینایی‌سنجی شده‌اند.

نیکبخت با اشاره به پیش‌بینی اهدای عینک رایگان به نیازمندان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ عینک به افراد نیازمند اهدا شود.

عمادی، مسئول گروه جهادی ناجیان سلامت نیز با بیان اینکه این دومین اردوی این گروه در استان کهگیلویه و بویراحمد است، گفت: در این برنامه خدمات ویزیت متخصص چشم، بینایی‌سنجی و اهدای عینک رایگان به مردم ارائه می‌شود.

وی افزود: طی دو روز فعالیت این اردو، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ خدمت به حدود ۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه ارائه شد.

همچنین زریر افسر، مسئول بسیج سازندگی، با اشاره به همکاری گروه جهادی ناجیان سلامت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی شهرستان کهگیلویه گفت: در این اردو متخصصان چشم‌پزشکی و کارشناسان بینایی‌سنجی در کنار سایر عوامل اجرایی خدمات مورد نیاز را به مردم روستای چهارمه و مناطق اطراف ارائه کردند.